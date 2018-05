Opinión El ladrillo vuelve a cotizar alto El precio de venta de los pisos en Cádiz mantiene una escalada que salpica a los alquileres

El precio de la vivienda, sobre todo de segunda mano, vuelve a subir de manera desaforada. Cádiz, desde luego, no es una excepción. Una ciudad, que se encuentra encorsetada por el mar, ha experimentado un espectacular incremento del metro cuadrado en tan solo un año. El precio de la vivienda en la ciudad de Cádiz registró en el primer trimestre de 2018 un crecimiento interanual del 7,4%, hasta los 1.970 euros por metro cuadrado. El mercado residencial ha evolucionado en positivo en lo que llevamos de año. El precio en el primer trimestre de 2018 es un 1,7% superior al registrado en el mismo periodo del año anterior. La mejora económica y las nuevas condiciones que imponen ahora los bancos para conceder un crédito hipotecario han abierto la veda para comprar un piso, pero también, para incrementar los precios. ¿Estamos ante una segunda burbuja inmobiliaria? Los analistas coinciden en advertir que no hemos aprendido nada y que el ladrillo vuelve a ser la gallina de los huevos de oro que todos quieren explotar. Dinero fácil y rápido. El estudio que ha realizado LAVOZsobre las expectativas en la capital evidencia que son los de fuera los que están favoreciendo la subida de los precios en Cádiz. La renta per capita exterior es más alta que la gaditana, lo que permite mayor solvencia a la hora de afrontar una letra hipotecaria. Sin embargo, esta situación no solo afecta al negocio de la compraventa, sino también al del alquiler, donde los precios en la zona de costa suben como la espuma. El precio de la vivienda en alquiler experimentó en Andalucía una subida del 3% durante el primer trimestre de 2018 hasta situarse en 7,6 euros por metro cuadrado, según el último informe de precios de Idealista, que ha apuntado que en tasa interanual, el crecimiento ha sido del 15,4%. Por provincias, los precios de las viviendas en alquiler han crecido en todas las provincias de Andalucía, con excepción de Granada, donde han caído un 3,3%, y en Jaén, donde la muestra ha sido insuficiente para hacer un análisis estadístico riguroso. De esta forma, los precios crecieron durante el invierno un 9,6% en Huelva, un 3,7% en Sevilla, un 3,4% en Cádiz y un 2,9% en Almería. En Málaga han aumentado un 2,5%. Todo apunta a un crecimiento muy rápido del ladrillo en Cádiz.