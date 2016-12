La huella de George Michael

Aunque no sea de sus canciones más emblemáticas, «Father figure» (de 1987) es probablemente la primera en la que habla sutilmente sobre la homosexualidad, en un momento en el que la homofobia estaba a la orden del día, también en nuestro país: «That's all i wanted / But sometimes love can be mistaken / For a crime» («Eso es todo lo que quería / Pero a veces el amor puede ser confundido / Con un crimen»).