Muere George Michael, el ídolo pop de los escándalos

El mundo de la música sigue de luto. George Michael, compositor y cantante británico ha fallecido en su domicilio en la localidad británica de Goring a los 53 años, según ha informado su representante. «Con enorme tristeza podemos confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George ha fallecido pacíficamente en su hogar durante el periodo navideño», señaló esa fuente, que pidió «privacidad y respeto» para la familia del artista.

La policía británica ha indicado que la causa del fallecimiento no ha sido explicada, pero sí ha precisado que «no es sospechosa». Por su parte, el agente del músico, Michael Lippman, ha asegurado a la revista estadounidense Billboard que se ha debido a un ataque cardíaco cuando se encontraba en la cama.

George Michael triunfó en la década de 80 tras abandonar «Wham!», el dúo que le vio crecer en la música británica. Cinco años de éxitos, y varios números uno, le sirvieron para consolidarse como una de las voces masculinas en inglés en una época donde las «boybands» copaban las tiendas de discos. Entonces, con el pegadizo estribillo de «Wake me up before yo go-go» se hizo un hueco entre el público.

Fue en en 1987 cuando, de la mano de Aretha Franklin, George Michael se lanzó en solitario a las listas de ventas. Ese mismo año, publicó «Faith», su primer disco de autor y con el que consiguió cuatro discos de platino, que le convirtió en un ídolo de masas pero también le causó más de un problema. Su primer sencillo «I want your sex», y su videoclip, fueron censurados por su alto contenido sexual, en lo que casi parecía una premonición de su futuro. Sin embargo, su primer LP gracias a sus temas funk-pop le convirtió en un artista polifacético que llegó a ser comparado con Prince o Madonna, quien nunca ha escondido su admiración por el intérprete ingles y que lamentó su muerte ayer en la Red.

Farewell My Friend! 🙏🏻 Another Great Artist leaves us. 💔Can 2016 Fuck Off NOW? pic.twitter.com/aEGIUNSJbt — Madonna (@Madonna) 26 de diciembre de 2016

Sus colaboraciones con Elton John o con Queen en el homenaje a Freddie Mercury en forma de concierto tras su muerte, le situaron en una situación privilegiada entre las estrellas británicas.

La muerte de George Michael pone fin a cuarenta años de carrera después de confirmar que se encontraba inmerso en la preparación de su séptimo disco.

Carrera polémica

Pero lo que parecía una prometedora carrera se apagó en los 90 cuando, tras los primeros escándalos y una pelea pública con su primera productora, no obtuvo el éxito comercial suficiente.

Su segundo álbum, «Listen Without Prejudice Vol. 1» (1990), no consiguió revalidar las cifras de su antecesor, en parte debido a la negativa del cantante a hacer promoción del mismo. Compositor de numerosos éxitos, no fue hasta el 2004 con «Patience» cuando recuperó las cifras de su primer LP. Aún siendo un autor prolifero, y de gran influencia en una industria en la que quiso dejar su huella, su vida personal ya había tomado protagonismo.

Con su primer disco en solitario, consiguió vender 20 millones de copias

La muerte de su primera pareja, el brasileño Anselmo Fellepa, que murió a causa de una hemorragia cerebral por el SIDA, marcó un antes y un después en el proceso creativo de George Michael. Dedicó parte de su duelo a la composición de «Jesus to a child», tema que vio la luz en 1994 y que incluyó en su álbum «Older» (1996). Una canción que en sus giras recientes siempre ha dedicado a su expareja.

Su orientación sexual entonces fue objeto de especulación y titulares de la prensa rosa, pero nunca reconoció su homosexualidad hasta que se hizo pública su detención en 1998 por escándalo público y «actos lascivos» en un baño público de Beverly Hills. En aquella ocasión, un policía secreta le detuvo después de que el artista le «invitase» a mantener relaciones sexuales.

Tras el incidente, el cantante decidió salir del armario y confirmar su relación sentimental con Kenny Gross, con quien compartió su vida hasta 2009, pese a que su ruptura trascendiera en 2011. Hasta entonces, pocos artistas se habían atrevido a reconocer su sexualidad, algo que, en el caso de George Michael, sorprendió dado el perfil de que se había labrado hasta entonces: un cantante viril que despertaba las pasiones del público, en especial del femenino.

George Michael fue detenido por consumo y posesión de drogas blandas y por escándalo público en varias ocasiones

«No tengo problemas con que la gente sepa que tengo una relación con un hombre en este momento», declaró. «No me siento avergonzado, me siento estúpido, imprudente y débil por haber expuesto mi sexualidad de esta manera», agregó. Precisamente, el artista reconoció diez años después de esta declaración que «se equivocó» al no confirmar antes su orientación sexual, una decisión que respondía a su deseo de librar a su familia del sufrimiento a causa del estigma del VIH y los prejuicios de la época.

No fue la única ocasión en la que cantante, que fue un «sex-symbol», recurrió al «sexo anónimo» en la calle, una actividad que reivindicó como normal y habitual en su vida, incluso cuando tenía pareja. De aquella vorágine, tan solo seis meses después, salió el tema «Outside», una de sus canciones más reconocidas, cuyo vídeo evocaba su incidente con la Policía a través de fotogramas en los que aparece vestido de agente de la ley.

Problemas con las drogas

La depresión y su lucha contra las adicciones han sido otros los pilares de su vida. La muerte de su primera pareja en 1993 y la de su madre por cáncer tan solo tres años después marcaron al británico. Tanto es así, que, además de su beligerante discurso «anti-Thatcher», George Michael se convirtió en una de las caras reconocidas de la lucha contra el VIH y otras campañas a favor de erradicar en hambre en África o enfermedades terminales.

De la depresión surgió su adicción al cannabis, pero no fue su único incidente con estupefacientes. En 2006, fue detenido por posesión de drogas blandas en Londres. Ese mismo año, y en dos ocasiones, protagonizó accidentes de coches tras conducir, casi inconsciente, bajo los efectos de las drogas. Incluso, en 2010, la justicia londinense le condenó a dos meses de cárcel por ir al volante tras consumir marihuana. Era una más en una larga lista de arrestos bajo los efectos de sustancias estupefacientes.