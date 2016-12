«I Want Your Sex» se convirtió en el segundo sencillo número uno en el mundo, si bien la canción fue prohibida por muchas radioemisoras en horario diurno tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, debido a su letra sugestiva. MTV sólo mostró el vídeo en horario nocturno debido a las escenas subidas de tono. La censura sobre la canción fue una sorpresa para George, porque su intención no fue provocar u ofender. Muchas radioemisoras tocaron una versión más suave de la canción, I Want Your Love, en la cual la palabra «love» reemplazaba a la palabra «sex».