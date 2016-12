EspaÃ±a, a la cabeza de los Premios Mies Van Der Rohe de Arquitectura

La décimo quinta edición del premio de arquitectura contemporánea de la Unión Europea, que lleva el nombre del maestro alemán Mies Van der Rohe, ya se ha puesto en marcha. Será a finales de mayo de 2017 cuando se sepa cuál es el proyecto ganador. La lista de los candidatos la conforman 356 trabajos, de los cuales el jurado seleccionará cuarenta más los cinco finalistas. El coordinador del galardón, Ivan Blasi, valora que "las obras elegidas son estimulantes, innovadoras y han mejorado las condiciones existentes de sus emplazamientos"

Campus de Ciencias de la Salud en la Universidad de Granada, Cruz y Ortiz - Ducio Malagamba

Los dos países que más obras aportan a la lista de candidatos son España y Francia, con veintiocho cada una; con diecinueve, Reino Unido; con diecisiete, Alemania e Italia; con dieciséis, Dinamarca; con quince, Austria; con catorce, los Países Bajos; con trece, Turquía, Portugal, Noruega y Bélgica; con diez, la República Checa, Grecia, Polonia, Rumanía y Eslovenia; con nueve, Finlandia e Irlanda; con ocho, Croacia, Chipre, Letonia y Hungría; con siete, Estonia, Georgia y Lituania; con seis, Suecia; con cinco, Luxemburgo; con cuatro Serbia y Eslovaquia; con tres Bulgaria; con dos Albania e Islandia; con una, Malta, Bosnia-Herzegovina y Ucrania.

Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco, de GAZ Arquitectos - Aitor Ortiz

A la lista de proyectos españoles se suman tres candidaturas también con denominación de origen española que han trabajado en territorio europeo. Tal es el caso de Michèle&Miquel en Montpelllier, de Archikubik en la misma ciudad francesa, y Menis arquitectos en Torun (Polonia). Sin duda, está claro que la creación arquitectónica que se firma en nuestro país goza de una excelente salud. Si seguimos con el "ranking", Barcelona en la ciudad con más proyectos punteros (siete), le sigue Granada (cuatro) y Madrid (dos). Cierran el mapa: Badajoz (ciudad), Calamonte (Badajoz), Caldes de Montbui (Barcelona), Ceuta, Cintruénigo (Navarra); San Sebastián, Gironella (Barcelona), Granollers (Barcelona), Lugo, Oviedo, Rubí (Barcelona), Santiago de Compostela, Vic (Barcelona), Vilanoba y la Geltrú (Barcelona) y Villamartín (Cádiz).

Ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias, de Mangado y Asociados - Pedro Pegenaute

Las viviendas y los edificios de carácter cultural son el tipo de construcciones más representadas. Algunas no exentas de polémica como la restauración de la Torre del Castillo de Matrera, de Carlos Quevedo Rojas, que no deja de llevarse premios internacionales y de acumular críticas del público en general, que no de la crítica especializada. Es lo que a veces tiene el arte de la arquitectura: coronar la cumbre de la vanguardia contra el viento y la marea de los gustos más populares o menos ilustrados en la materia.

Fundación Francisco Giner de los Ríos en Madri, de Amid Cero9 - José Hevia

De hecho, quien da nombre a este premio europeo, Mies Van der Rohe, diseñó el pabellón alemán en la expo Internacional de Barcelona del año 1929. El edificio, al finalizar la cita, fue desmontado –como mandan las normas de este tipo de efímeros eventos– pese a que el padre del minimalismo, del famoso menos es más, puso allí en práctica muchas de sus ideas y propuestas arquitectónicas. El pabellón de líneas claras y puras que se levantó en su momento, fue reproducido casi como en sus orígenes en el año 1986 gracias a la iniciativa de la Fundación que lleva su nombre y que creó este galardón en el marco de la Unión Europea.