La UDEV de Cádiz, la unidad de los casos resueltos

Mirar de frente a un asesino no es fácil. Fijar en él tus pupilas y ganar ese pulso a sabiendas de lo que ha podido hacer requiere un temple para los que no todos estamos preparados. Comportarte con una cierta normalidad, sí, normalidad, ante unos hechos que han causado tantísimo dolor a otros, tiene que ser muy complicado. Dice un principio básico del Derecho que todos somos inocentes hasta que no se demuestra lo contrario. Demostrar, sustentar con pruebas firmes algo que ha sucedido. Argumentar cómo pudo ocurrir. Justificar las razones que te llevan a pensarlo. Hilar las partes inconexas. Unir lo que intentó antes alguien desunir. Y armar la historia para ponerla delante de un juez.

Hasta ahí. Ya él decidirá si es culpable o no. A eso se dedican los nueve hombres que forman el equipo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría Provincial de Cádiz. Estos policías de la Brigada Judicial tienen a diario sobre la mesa retos que asumir. Crímenes, robos, secuestros, palizas, y otros muchos asuntos de especial entrega que por supuesto no entiende de horarios ni de festivos o fines de semana cuando el caso es el que manda y el compromiso se entiende como constante.

La tenacidad necesaria

Las últimas investigaciones que han realizado así lo demuestran. Casos que se han resuelto por una tenacidad que es necesaria, exigida si lo que se quería era tener todos los datos y poder continuar. Un buen ejemplo de esta persistencia ha sido uno de sus recientes logros, llevar al juzgado a los presuntos autores del robo del siglo en Cádiz, el robo del búnker de la droga. Los agentes de la UDEV fueron los encargados de darle carpetazo a un asunto que llevaba más de cuatro años escociendo, e incluso, poniendo en evidencia a las mismas fuerzas de seguridad, lo que les supuso una presión añadida.

De esta manera los expedientes llegaron a sus manos y poco a poco lo fueron resolviendo. Los detalles de la investigación, dados en exclusiva este pasado viernes en LA VOZ, así lo constatan. Fueron capaces de recomponerlo todo después de tanto tiempo, poner nombre y apellidos e ir a por ellos una vez que estaba claro.

Supieron conectar las dos organizaciones que estuvieron detrás de este 'palo' histórico, los que ejecutaron en Cádiz, y los distribuyeron o le buscaron salida a los 300 kilos de droga en Madrid. Para atar cabos no lo tuvieron nada fácil. El principio de esta historia estaba a unos 600 kilómetros de aquí. El hombre clave era Sergio I., el que según averiguaron había aportado toda la infraestructura. El que manejaba los contactos y se relacionaba con gente que podía vender rápido la mercancía. Y hasta allí, hasta Madrid, viajaron estos agentes en varias ocasiones. Con lo puesto. Literalmente. Con un pantalón y una camiseta. No podían perder ni un segundo. En este trabajo no existen los horarios fijos pero sí las horas. Llegar tarde y no estar en el sitio justo en el momento justo puede echar por tierra toda una investigación.

Ir tras la pista en uno de los casos que maneja la UDEV exige una entrega especial. No hay horarios. De su trabajo depende que se encuentre o no al culpable

Pero el búnker, aunque es uno de los casos resueltos más sonados, no ha sido ni mucho menos el único éxito que han celebrado últimamente en la UDEV de Cádiz. «No paramos», dice uno de sus inspectores.

¿Quién abría los sobres?

A esta siguiente historia también le dedicaron un buen tiempo. Fue la del fraude en las subastas públicas de la Seguridad Social donde saltó además el escándalo porque uno de los implicados era un veterano jefe de servicio de este organismo. «Aquí la primera afectada fue la propia Seguridad Social», es decir, todos.

Como se recordará en esta trama cayeron varias personas acusadas de amañar las subastas. Las pesquisas apuntan a que los implicados trampeaban las pujas con el fin de asegurarse que las suyas eran las más altas y llevarse los mejores lotes. Se sospecha que el principal implicado, J.M.C., se encargaba de abrir los sobres antes y le decía a los subasteros que estaban compinchados con él la cantidad de dinero que tenían que poner de más en sus ofertas para llevarse los lotes más jugosos. Luego, evidentemente, él se echaba al bolsillo una buena 'mordida' cuando colocaban el botín.

La investigación fue enrevesada. Había que localizar dónde y de qué manera había ido cada lote. Y una vez en sus manos, qué habían hecho con esos bienes. Uno de los afectados, alguien que sospechaba lo que en realidad sabía ya mucha gente, les puso en alerta y los agentes empezaron a tirar del hilo.

En el asunto del fraude en las subastas públicas demostraron la implicación de un jefe y dos subasteros

Entonces dieron con otros dos detenidos. Dos subasteros, uno de Cádiz y otro de Chiclana. Ambos están acusados de alteración de precios en concursos y subastas y de cohecho activo. En la misma situación se encuentra el administrativo que supuestamente ayudaba con los sobres al jefe de servicio, y Felipe, el trabajador del depósito que no tenía inconveniente en enseñarles la mercancía (como por ejemplo coches) antes de que salieran a subasta. A cambio, según la investigación, le pagaban en especie o con algo de dinero.

El máximo implicado, J.M. C. , que ingresó en prisión pero actualmente ya está en libertad con cargos, se enfrenta a tres delitos:alteración de precio en concursos y subastas, cohecho pasivo y revelación de secretos.

Los robos en Gordillo y en El Faro

También dedicaron bastante su tiempo a resolver dos de los robos a establecimiento señeros de Cádiz. Por un lado, el asalto a la joyería Gordillo, obra de unos expertos ladrones, una banda itinerante que extrema sus actuaciones para no ser cazados. Pero aquí dieron con la UDEV y al menos uno de ellos fue a las horas interceptado. Tamur A., un estonio que trabajaba como fontanero en Finlandia. Después de aportar todos sus datos al juzgado, el fiscal solicitó que se le detuviera. Así se hizo y desde hace meses cumple prisión preventiva a la espera de juicio en una cárcel de El Puerto. Las trabas burocráticas por falta de acuerdo con los países bálticos han impedido que esta investigación haya dado más frutos.

Uno de los ladrones entrando en El Faro.

En cuanto al robo frustrado en el restaurante El Faro, la actuación de los agentes también tuvo resultado. Sus pesquisas les llevaron a identificarlos rápidamente: Alex Di Francesco y Omar Nasr. Ambos están ya en prisión por sus líos en Madrid. Los agentes descubrieron que Omar había estado días antes merodeando por el establecimiento gaditano haciéndose pasar por un operario de telefonía. Pero salió mal. No contaban con que ese mismo día que entraron empezaban unas obras de reforma en el restaurante. Los obreros los sorprendieron y salieron corriendo para no meterse en problemas añadidos. Atrás dejaron el suficiente rastro como para que los policías, contando con la exacta participación de la Científica, hicieran bien su trabajo.

Los autores del intento del robo en El Faro fueron también identificados. Eran sucesores del 'Niño Sáez'

Han sido muchos más los casos. Otro que resolvieron este pasado mes de agosto fue el de una banda de ladronas croatas que robaban en casas de Cádiz capital. Tres mujeres fueron detenidas acusadas de utilizar el método del 'resbalón' para abrir la puerta del domicilio y acceder a su interior de donde se apoderaban de objetos de diverso valor, entre los que se encontraban cadenas de oro, anillos, medallas, pulseras, tarjetas de crédito y dinero en efectivo.

Tras recabar datos realizaron un dispositivo de vigilancia. Así fue como las pillaron in fraganti entrando en un portal dos de ellas mientras que otra se quedaba vigilando en el exterior. Esperaron a que robaran para poderlas coger con las pruebas guardadas ya en el bolso. Cuando se les detuvo además se les encontraron más objetos que habían sido sustraídos de otras casas. Se recuperó todo.