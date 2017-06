Los sindicatos instan a denunciar para combatir el calor en las aulas de Cádiz

Si hace unos días la Confederación de Asociaciones de Padres de Andalucía daba la voz de alarma sobre las altas temperaturas que se estaban alcanzando en las aulas de los colegios de la provincia (en especial en los públicos), ahora ha sido CC OO el que ha recogido el guante. Y quiere ir más allá de la protesta: anuncia que acudirá a la Inspección de Trabajo en busca de soluciones.

Según una nota remitida a los medios, las altas temperaturas, por encima del disconfort que producen, estarían «poniendo en peligro la salud del alumnado, del profesorado y de todos los trabajadores». Recuerda que «una temperatura no adecuada puede dañar la salud y producir numerosos catarros, molestias e incomodidad a los trabajadores y alumnado afectando a su bienestar, a la ejecución de las tareas y al rendimiento laboral y escolar».

El secretario general de Educación, Juan Sebastián Alcón, ha subrayado que «el Real Decreto 486 del año 97 sobre seguridad y salud en los puestos de trabajo, determina la temperatura que deben tener los locales donde se realizan trabajos sedentarios, coincidiendo así con la mayoría de las actividades que se realizan en los centros de enseñanza, y esta temperatura debe oscilar entre los 17 y los 27 grados centígrados».

Es por esto que la central insta a los trabajadores de los centros educativos «a que en estas fechas informen al sindicato si la temperatura de su centro supera los 27° centígrados para iniciar, a través de sus delegados de prevención, una reclamación urgente ante la Inspección de Trabajo que evite riesgos en la salud de las personas».

Para terminar, Alcón dice no entender cómo «si una gran nevada o una inundación obligan al cierre de las aulas, las olas de calor que padece Andalucía en ocasiones no sean motivo para paralizar transitoriamente las clases en tanto no se realizan las adaptaciones espaciales necesarias».