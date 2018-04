INDUSTRIA El heredero saudí firmará en España el acuerdo oficial para la obra de las corbetas El Príncipe y ministro de Defensa de Arabia mantendrá el día 12 un encuentro con Felipe VI y asistirá a un almuerzo en el Palacio Real

JAVIER RODRÍGUEZ

@JavierLaVoz CÁDIZ Actualizado: 07/04/2018 09:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La visita la próxima semana a España del Príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, ha despertado la expectación en el sector de la industria naval. El sucesor del Rey Salman bin Abdulaziz llegará a nuestro país el día 11, procedente de París, y mantendrá un encuentro el día 12 con el Rey de España. Ese mismo día asistirá a un almuerzo oficial en el Palacio Real, donde está previsto, según la agenda de la Casa Real, que se firmen varios acuerdos bilaterales entre ambos países. Todo indica que entre ellos se encuentra el compromiso oficial para la construcción en España de cinco corbetas para la Marina saudí. Además, el Príncipe también se reunirá en Moncloa con el presidente Rajoy.

España aguarda desde hace más de un año la firma definitiva del contrato para la construcción en la Bahía de Cádiz, concretamente en el astillero de San Fernando, de cinco corbetas para la Marina de aquel país. Se trata de una inversión de 2.000 millones de euros que garantiza el empleo para unas 3.000 personas durante los próximos cinco años.

Cabe recordar que el Rey emérito Juan Carlos I realizó la pasada Semana Santa un viaje de carácter privado a Riad, donde pudo cerrar algunos de los intereses económicos que vinculan a ambos países como es el caso de este importante contrato naval .

Cambio de imagen

El viaje del heredero al trono de Arabia se inició el pasado fin de semana. Se trata de una gira mundial que lo llevará por varias capitales, entre ellas El Cairo, Whasington, Londres, París y Madrid. El objetivo del mandatario saudí con este tour internacional no es otro que convencer al resto del mundo de las reformas que está aplicando en su país y de la apertura que ha iniciado el régimen en favor de una nueva conquista de libertades. No obstante, el Príncipe también barrerá para casa, ya que buscará la captación de nuevas inversiones y, sobre todo, la diversificación de su economía para que no sea tan dependiente de la venta del crudo.

El Príncipe viaja acompañado de cuatro pesos pesados del Gobierno de Riad, además de su séquito. Su presencia en España cobra especial interés debido a los proyectos empresariales que unen a ambos países. Entre los acuerdos que aún están por cerrar se encuentra el contrato con Navantia. Este acuerdo se negocia desde antes de 2015. De hecho, el Rey Felipe VI se desplazó en enero de 2017 a Arabia para empujar algunas de las inversiones que estaban pendientes, caso del contrato naval, y acelerar otras, como la obra del AVE a la Meca, que pilotan constructoras españolas.

Distintas fuentes consultadas por LA VOZ aseguran que el próximo jueves, el Gobierno de España, a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), máximo accionista de Navantia, sellará el acuerdo para la obra de cinco corbetas del modelo Avante 2200. Se trata de un barco similar a los patrulleros construidos entre 2005 y 2012 en la Bahía de Cádiz para Venezuela y parecido a los Buques de Acción Marítima (BAM) de la Armada española.

La agenda de la Casa Real destaca que se firmarán varios acuerdos bilaterales entre ambos países

El acuerdo en cuestión va más allá de lo puramente naval. España y Arabia firmaron el pasado agosto un contrato de confidencialidad tecnológica en relación a la obra de las corbetas. El contrato incluye también el adiestramiento de la tripulación saudí, unos 400 soldados, el ciclo de vida o mantenimiento de estos barcos por parte de Navania y, además, el acondicionamiento de la base Naval de Yedá, donde se ubicará la sede de estos barcos. El desarrollo de la obra correrá también por cuenta de la empresa pública española, pero con apoyo de otras entidades saudíes.

Pese a todo, no ha trascendido quién será la persona que anuncie la firma del contrato. Cabe recordar que la imagen internacional que ha proyectado Arabia con sus conflictos con Yemen ha suscitado el rechazo de varias organizaciones sociales al acusar al régimen saudí de totalitario y de no respetar los derechos humanos.

Navantia está preparada para iniciar la obra de las corbetas de manera inmediata. De hecho, no se descarta que el corte de chapa, si se cumplen los pronósticos, se lleve a cabo a la vuelta de las vacaciones de verano. El astillero de San Fernando dispone ya de los bienes de equipo y de la materia prima para arrancar la construcción de los barcos.

La visita del Príncipe a nuestro país es muy relevante ya que Mohammed bin Salman es el hombre fuerte del país y candidato a relevar al actual Rey Salman bin Abdulaziz. Precisamente, el Rey saudí colocó en 2015 al joven Príncipe a cargo del monopolio petrolero estatal. También lo situó al frente de la compañía de inversiones públicas del reino, así como de la política económica y del Ministerio de Defensa. El Príncipe, por tanto, es clave en la firma definitiva del contrato de Navantia.

El contrato supone una inversión de 2.000 millones y unos 3.000 empleos para la Bahía

El Gobierno de España, a través de la SEPI da por sentada la firma de este acuerdo naval, de especial importancia para la economía de Navantia. Se trata de una inyección que permitirá, por un lado, sanear las arcas de la empresa y, por otro, la puesta en marcha del plan industrial de la compañía que incluye, entre otros asuntos, la modernización de los procesos industriales y, sobre todo, el rejuvenecimiento de la plantilla. La SEPI ha incluido el contrato de las corbetas saudíes entre los pilares que sustentan dicho plan, es decir, no se contempla un revés en este sentido.

El presidente de Navantia, Esteban García Vilasánchez, y los máximos responsables de varios departamentos de la empresa pública viajaron a finales del pasado febrero a la capital saudí para participar en la feria naval AFED, donde se desplegó un importante contingente de ejecutivos con el ánimo de que el proyecto naval de las corbetas fuera por fin una realidad.

El Gobierno saudí anunció a finales de 2017 que a lo largo de 2018 aprobaría el mayor presupuesto de su historia en materia de defensa, unos 56.000 millones de dólares, lo que significa un aumento del 10% con respecto al presupuesto de 2017. Esta faraónica inversión reserva un importante pellizco para llevar a cabo la renovación de la flota.

El contrato de las corbetas recoge también un componente de asistencia tecnológica-militar. Incluye un contrato de desarrollo de sistemas de control y combate para los buques; un contrato de mantenimiento una vez disponga de ellas el cliente; y un programa de adiestramiento, que implica el desarrollo de una escuela de formación en Arabia Saudí con simulador de puente y de máquinas.