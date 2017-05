La Fiesta del Cine llega a Cádiz

La duodécima edición de la Fiesta del Cine arranca hoy en Cádiz hasta el miércoles 10 de mayo. Los espectadores acreditados (aún se puede acreditar en la misma taquilla) podrán disfrutar del precio especial de las entradas, 2,90 euros. No sólo en Cádiz, y es que se lleva a cabo en más de 350 cines de España, según informan los organizadores del evento en un comunicado.

A lo largo de las tres jornadas que dura la Fiesta los espectadores se podrán seguir acreditando en la página web del evento hasta el miércoles, último día de la campaña.

Los menores de 14 años y los mayores de 60 no tienen que acreditarse para esta iniciativa, pudiendo disfrutar del precio especial de los filmes directamente en la taquilla del cine.

Fiesta nacional

Esta edición de primavera de la Fiesta del Cine concentrará 3.022 pantallas de 355 cines de toda España en los que se podrá disfrutar de las sesiones a un precio especial de 2,90 euros, como ya viene siendo habitual en esta iniciativa cinéfila.

Tras el éxito de la Fiesta del Cine celebrada en octubre de 2013, los organizadores tomaron la decisión de convertir el evento en uno semestral, por lo que en abril de 2014 se celebró la primera edición de primavera marcada por el éxito de 'Ocho apellidos vascos'.

En esa primera toma de contacto, 1,9 millones de espectadores visitaron las salas de cine, la cifra más alta conseguida en fechas primaverales.

La Fiesta del Cine se trasladó a mayo en la edición de 2015, consiguiendo un total de 1,6 millones de espectadores ese año y 1,7 millones en las jornadas de 2016. 'Los vengadores' y 'El libro de la selva' fueron, respectivamente, las películas más taquilleras en 2015 y 2016 durante la Fiesta del Cine.

Este año, el honor se lo disputarán cintas como 'La bella y la bestia', 'Amar', 'Casi leyendas', 'El Bar', 'El bebé jefazo', El jugador de ajedrez', 'Es por tu bien', 'Fast and Furious 8', 'Ghost in the Shell: el alma de la maquina', 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', 'John Wick: pacto de sangre', 'La excepción a la regla', 'Life: Vida' o 'Los pitufos: la aldea escondida'.

La Fiesta del Cine es una iniciativa organizada por FAPAE, FAPAE, FEDICINE, FECE e ICAA, con la colaboración de Fotogramas, Cinerama, Entradas.com, Ticketmaster, 014DS, Discine y Movierecord.