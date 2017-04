Consejos para que no te den la Feria

Llegan las ferias a la provincia de Cádiz y, con ellas, el buen ambiente, las ganas de pasárselo bien y de gastarse los cuartos en bien beber y bien comer. Y, en este ambiente, es normal que se baje la guardia y se dejen de tomar las precauciones sobre el consumo que se tienen durante el resto del año. Consumo ha lanzado una serie de recomendaciones para que, salvo por la lluvia, no nos agüen la fiesta.

La mayor parte de las irregularidades se cometen a la hora de darnos de comer y de beber. Es por eso que antes de que el alcohol vaya entornando las puertas de la percepción es mejor ir tomando nota de las normas que deben cumplir, sin excepción, las casetas en las ferias de El Puerto, Jerez, Sanlúcar... o la del más recóndito pueblo.

Lo primero es que las casetas deben tener siempre los precios en un lugar visible y escrito de manera clara. Pueden figurar bien en las cartas, bien en una pizarra, pero hay que mirar que no tenga tachones ni ambigüedades. Y que no nos cuelen que el IVA no estaba contemplado: el precio debe figurar siempre con los impuestos incluidos.

La Delegación de Salud recuerda que los precios, por muy abusivos que nos parezcan, son libres y que incluso pueden cambiar de un día para otro. Eso sí, una vez que se señalan en cartas o pizarras deben quedar protegidos y estar siempre a disposición del público. Si el servicio es en mesa, el camarero nos debe ofrecer la lista de precios. Y si el precio en mesa es distinto al de la barra, nos lo deben decir de manera clara.

¿Y quién no se ha encontrado con una sorpresa desagradable a la hora de pedir el socorrido plato combinado y ver que algo era distinto a lo anunciado? Si alguno de los ingredientes no se puede servir, se debe indicar de manera clara y decir por cuál se sustituye. En ningún caso, puede suponer una alteración del precio aunque el camarero nos jure que se ha cambiado el chorizo «por jamón del bueno».

Y si lo que vamos a pedir es algo de charcutería, quesos u otros productos que tienen que cortar, hay que especificar las unidades de peso e indicar el precio para cada una de ellos. No vale que la indicación sea solo de 'un plato de salchichón', sino que se debe especificar el peso.

Y aunque lo que pidamos sea pescado, está prohibida esa indicación tan genérica de 'precio según mercado'. Para evitar arbitrariedades y sorpresas desagradables, mejor especificar el precio.

Dentro de la caseta

En lo que respecta al interior de la caseta, Consumo recuerda que, para que nos quedemos tranquilos, debe figurar la autorización municipal para que se instale. En ésta debe constar el titular de la caseta, el aforo permitido y los horarios de apertura y cierre.

Lógicamente, debe tener las condiciones mínimas de salubridad e higiene que dicta el sentido común. Claro que también dicta el sentido común que en ningún caso deben vender alcohol a menores de edad, cosa que muchas veces no se respeta.

Y, como cualquier otro establecimiento, deben tener la hoja de reclamaciones en un lugar bien visible. Por lo demás, a disfrutar.