SUCESOS El asalto al hospital de La Línea evidencia de nuevo la peligrosidad de los narcos Sindicatos y asociaciones antidroga exigen más medios para poder luchar contra los traficantes

M. ALMAGRO

07/02/2018 15:40h Actualizado: 07/02/2018 16:20h

El asalto de una veintena de encapuchados al hospital de La Línea para liberar a un supuesto narco este pasado martes no es el primer incidente que se sucede en esta localidad que cada vez se está acostumbrando más a ver escenas de una inquietante violencia en sus calles. Este nuevo cara a cara entre policías y narcos, entre la ley y el delito, ha vuelto a poner el acento en una circunstancia que, según llevan tiempo lamentando sindicatos policiales, asociaciones antidroga y Fiscalía, es cada vez más habitual.

«Es una muestra más de la impunidad que hay instalada entre las redes de narcotráfico del Campo de Gibraltar y que venimos denunciado», afirma Francisco Mena, presidente de la Federación Provincial Antidrogas, Nexos. Según lamenta, el refuerzo de agentes que llegó a la zona tras la trágica muerte del agente local Víctor Sánchez mientras perseguía a un contrabandista, «fue algo puntual, se mandaron unidades especializadas y a los tres meses desaparecieron. No pedimos actuaciones puntuales, sino una plantilla suficiente y estable para para afrontar con garantías el narcotráfico», destaca Mena.

En este sentido se pronuncian también los sindicatos policiales. «Esto es un problema que no se arregla solo con la Policía, hace falta mucho más. Es muy serio y tiene que acabarse de una vez», comenta David Montes, el portavoz del sindicato Unión Federal de Policía (UFP). «Lo que ha ocurrido es una barbaridad. Se están quebrantando ya todas las reglas. Que lleguen de esa manera y se metan así en un hospital es no respetar ya nada». Montes reclama una mayor seguridad para los agentes que se están viendo obligados a trabajar «en estas complicadas condiciones donde nunca sabes cómo puedes acabar». «Esto no puede pasar en España».

«Es intolerable y preocupante lo que ocurre en La Línea sin que los responsables politicos establezcan medidas contundentes de una vez por todas», se ha manifestado también el Sindicato Unificado de Policía (SUP) tras lo ocurrido. Para ellos «lo único que se ha hecho es poner parches, con el envío de refuerzos policiales eventuales, que una vez se calma el ambiente, se retiran, volviendo todo a una normalidad ficticia y muy peligrosa, a la celebración de mesas técnicas que sólo sirven para justificarse y lanzar a la opinión pública datos estadísticos o a las visitas de máximos responsables politicos del gobierno nacional, cuando hay una gran operación contra el narcotrafico, dando muchas gracias a los agentes actuantes, dando todo su apoyo y reconocimiento, pero poco más». Desde el SUP advierten de que si no «si no se pone solución a esta situación pronto le volverá a costar la vida a algún agente».

Un plan especial

El alcalde de La Línea de la Concepción, José Juan Franco (La Línea 100x100), ha pedido que todas las administraciones se impliquen en desarrollar un plan especial para la localidad «ante la importante alarma social existente» en el municipio. Franco ha querido expresar todo su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) que actúan en La Línea, así como a la Policía Local, «ya que están haciendo un gran trabajo». «Por desgracia considero que no es suficiente porque lo que tenemos en frente son mafias completamente organizadas que disponen de grandes medios y la más alta tecnología con incluso sus propios radares», ha manifestado.

«Nuestro enemigo a batir es una hidra con siete cabezas, por más que cortes una, van saliendo más», ha apuntado el primer edil, quien ha indicado que «habría que buscar los motivos y la raíz del problema e implicar a todas las administraciones para desarrollar un plan especial o una estrategia común para la ciudad, para que cada administración actúe de manera coordinada en su competencia y se vaya solucionando la situación». En este sentido, Franco ha explicado que el problema de fondo es «el hecho de que sigamos contando con un 35 por ciento de paro, así como de zonas de la ciudad en riesgo de exclusión, por lo que el caldo de cultivo está ahí». El alcalde sí ha agradecido que, a su juicio, se está haciendo por paliar la situación de inseguridad en ciudad, como las mesas semanales que se están convocando con la asistencia del subdelegado. «Por desgracia el enemigo es bastante fuerte por lo que tenemos que pensar en otras medidas ya que la alarma social en la ciudad es importante».

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido el dispositivo policial y ha dicho que están revisando cámaras para arrestar al resto de individuos implicados en este hecho que «pronto pasarán a disposición judicial». Zoido ha negado que existan carencias en los dispositivos que luchan contra el narcotráfico en el sur de España. «La seguridad es la adecuada y la mejor demostración», ha señalado, «es que haya habido una intervención muy importante hace unos días donde nuevamente Sito Miñanco ha sido puesto a disposición judicial como consecuencia de su actividad ilícita en el tráfico de drogas».

Del mismo modo el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, ha asegurado que se va a «luchar con más fuerza» contra las organizaciones criminales en La Línea, tras el «lamentable» hecho ocurrido. «No vamos a rendirnos, vamos a luchar con más fuerza en contra de estas organizaciones criminales, porque ese es el objetivo claro».

Un amplísimo operativo en marcha

Y mientras que se buscan soluciones o medidas, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad continúan con el operativo para localizar a Samuel C. D., el supuesto narcotraficante que este martes, mientras estaba detenido, esposado y custodiado por dos agentes, fue liberado por un grupo de veinte encapuchados que irrumpieron en el servicio de urgencias del hospital de La Línea.

El narcotraficante resultó herido en una pierna y en el rostro al caerse de la motocicleta que conducía poco antes de las cuatro de la tarde, cuando huía de una patrulla de policía que le había dado el alto en la carretera del Zabal al reconocerle como una persona con varias reclamaciones por delitos de narcotráfico y que supuestamente dirigía una red de tráfico de drogas.

La sospecha de los investigadores es que su banda estaba preparada en ese momento para desembarcar un alijo de hachís en la zona y que, al enterarse de que Samuel había sido detenido y llevado al hospital, decidieron acudir a rescatarle.

«En los desembarcos suelen llevar ahora pasamontañas porque como ya se han dado casos de que al hacerlos a plena luz del día son grabados en móviles por ciudadanos y luego esos vídeos circulan por todos los lados, pues se cubren el rostro para no ser identificados», señala una fuente policial.

Entre los vehículos en los que huyeron, había una furgoneta, en la que, según las fuentes, metieron al narcotraficante detenido que rescataron y que ahora está siendo buscado.

