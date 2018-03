INMIGRACIÓN Alertan del colapso de los centros que acogen a los inmigrantes menores de edad en Cádiz Los agentes sociales recuerdan que el verano pasado los centros que acogen a jóvenes no acompañados estaban totalmente saturados y que este año la previsión es aún peor

ANDRÉS G. LATORRE

@AGLatorre CÁDIZ Actualizado: 30/03/2018 13:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A fuerza de repetidas, las imágenes se quedan huecas. Parece siempre la misma patera, el mismo guardia civil, el mismo voluntario de Cruz Roja. Puede que aparezca algún niño. Y llega la siguiente noticia y el interés desaparece, pero el niño que venía en la patera se queda. Y el que llegó en los bajos de un autobús, o escondido en un camión.

No hay cifras claras de cuántos menores no acompañados (‘menas’ en la jerga de la administración) llegan cada año a la provincia. Pero sí que hay una certeza a tenor de las situaciones de desborde que se registraron el verano pasado (la época de más afluencia): llegan más de los que se pueden alojar con la infraestructura actual. Y la situación, lejos de mejorar, amenaza con tornarse más dramática en 2018.

No en balde, el delegado de CC OO y trabajador social en uno de los centros de menores Juan Antonio Carrasco señala que ya se tiene la previsión de que este año el número de inmigrantes que llegará a nuestra provincia será muy superior al del año pasado. Los datos no son meras especualciones: se recogen en un informe hecho público por la UE que estima que en 2018 se duplicará el número de inmigrantes que arriben a los países europeos.

Tensa calma

La situación en la actualidad es de tranquilidad, pero los trabajadores de los centros de acogida de menores temen qué puede pasar cuando llegue ese verano que se prevé complicado. Desde Csif recuerdan la situación que se vivió el año pasado en los cinco centros de la provincia en septiembre, cuando tuvieron que colocar colchones en el suelo para dar salida a la situación de desborde que vivían.

Según recogió este sindicato en un informe, los cinco centros de acogida inmediata estaban muy por encima de su capacidad real. Así, el centro Manuel de Falla de Jerez tenía 44 menores acogidos pese a que su capacidad era de 18 (una noche, relata la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, llegó a albergar 54); el de La Línea a 60 pese a que la capacidad era para 24; 38 menores tenía Algeciras aunque sus instalaciones están diseñadas para 16; en Villamartín, 22 chicos compartían un espacio de 13 ocupantes; y en Chipiona, el centro Tolosa Latour daba cobijo a 49 menas donde debiera de haber 24.

La Asociación Pro Derechos Humanos aporta además que la Junta tiene dos centros concertados en Jimena y Arcos en donde ubica a menores que no puede alojar en sus instalaciones, «pero los chavales están tan mal que en ocasiones se escapan y se dirigen a los cinco públicos», según relata el activista Amin Souissi.

Csif alerta de la elevada conflictividad que se vive con estos menores y la falta de protocolos

Que lo peor esté por llegar no significa que la situación actual en los centros de protección de menores sea buena. En Csif denuncian que la saturación es una constante y han iniciado una campaña de protesta en la que incluyen concentraciones para poner el foco sobre este problema que, inciden, «provoca situaciones de tensión tanto entre los propios jóvenes como hacia los trabajadores, que están desbordados ante las escenas que se encuentran».

Fuentes del sindicato presentes en los centros señalan que les faltan traductores y que el choque cultural entre jóvenes de distintas etnias es constante. «Al final, prima la ley del más fuerte», se quejan.

En el mismo sentido, desde CC OO han solicitado la presencia de mediadores culturales para resolver situaciones problemáticas que se presentan en estos centros. Su delegado, Juan Antonio Carrasco, coincide con Csif en la petición de que, además, la Junta elabore un protocolo claro sobre cómo actuar en caso de agresiones.

La Junta garantiza que acogerá con «todas las garantías» a los jóvenes que lleguen hasta Cádiz

La APDHA lamenta que «se pinte este problema como algo puntual, cuando tenemos 20 años de experiencia con estas situaciones» y denuncia que «pese a que la responsabilidad de que lleguen estos chicos es de sus países de origen, en especial de Marruecos, una vez que están aquí se les debe tratar como a cualquier joven español, no como a niños de segunda».

Por su parte, la Junta de Andalucía ha asegurado que de momento no tiene previsión de que se vaya a producir un aumento de la llegada de menores a las costas gaditanas y ha afirmado que acogerá con las mismas garantías a cualquier menor con independencia de su número. En este sentido, se comprometen a ampliar las plazas en función de los que lleguen.