«Hay abogados que tienen preparadas más de cien denuncias para presentarlas del tirón»

Desde que Europa dio un tirón de orejas a los bancos y les advirtió que no podían poner una cláusula para que su recaudación en las hipotecas no se viera afectada por la bajada de tipos se vio venir la avalancha. Se presumía que los juzgados recibirían un verdadero 'tsunami' de denuncias de aquellos ciudadanos que hubieran visto como abusivos los acuerdos a los que habían llegado antes de recibir las llaves de su casa. Era normal que el agente te informara de si tu hipoteca tenía suelo o no, e incluso que se publicitara si las condiciones de tu contrato eran mejores en esos términos que en la sucursal de al lado. Pero, tras muchas idas y vueltas del asunto, se dictó sentencia.

Y ese histórico fallo del Tribunal Europeo provocó que cientos de miles de personas revisaran sus papeles y fueran a hablar con un abogado. Así, poco a poco, se han ido amontonando denuncias. En los despachos, donde las cláusulas suelo son ahora un verdadero filón, y en los juzgados, donde el darles salida a tiempo se ha convertido en todo un problema.

Y esa marabunta se ha enmarañado todavía más con la nueva estrategia que ha tomado el Consejo del Poder Judicial (CGPJ)para intentar evitar el colapso. El plan ideado por el órgano consiste fundamentalmente en especializar un juzgado de Primera Instancia para que asuma el conocimiento de las demandas. En el caso de la provincia de Cádiz ha sido designado el juzgado número 2 de Primera Instancia para esta función.

Sin embargo, la medida se ha encontrado de frente con la oposición de jueces, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios que consideran que dicha estrategia sólo servirá para provocar «un caos». «Lo han hecho para prevenir el aluvión de demandas y va a conseguir justo lo contrario», dice Manuel Moreno, representante autonómico en Andalucía de los funcionarios de Justicia en CSIF. «Es imposible que un solo juzgado pueda asumir lo de toda una provincia sin que además se le dote de más personal y medios. Es completamente inviable», advierte. «No creemos que vaya a tener resultado y volveremos a estar como cuando se colapsaba en mercantil».

El Consejo ha acordado la dotación de un juzgado bis y un juez de refuerzo pero en Cádiz, de momento, no se ha nombrado

Un paso al frente

Hablan los funcionarios y también los jueces. El pasado jueves el Decanato de Cádiz convocaba a los medios con la idea de hacer pública también su advertencia. Siempre muy cautos y prudentes esta vez sí se les veía decididos a dar un paso al frente para denunciar lo que en su opinión es una medida «abocada al fracaso».

El juez decano Pablo Sánchez hacía lectura de un comunicado en el que se denunciaba que la decisión se ha tomado «de forma unilateral» en contra de la opinión de la mayoría de los directamente afectados. «Se pretende centralizar en un solo órgano judicial el conocimiento de todos los demás sin dotarles de medios a lo que se le suma la ya de por sí precaria situación en la que se encuentra. Estamos convencidos que esto provocará de facto el colapso en los juzgados implicando un evidente retraso en la tramitación», alertaba.

«No sabemos cuántas demandas nos van a entrar», comenta con preocupación Isabel Cadenas, la jueza titular del juzgado afectado que tendrá que asumir desde este mes de junio ya la avalancha de demandas por cláusulas suelo. «Vamos a asumir un montón de denuncias más sin personal», advierte. Y denuncia:«El acuerdo del Consejo dice que se nombre un juzgado bis que no está nombrado, al igual que no lo está el juez de refuerzo… eso significa que tendremos que tramitar lo que ya tenemos más los dos mil, tres mil, cuatro mil casos que entren porque no sabemos cuántos pueden ser». «No nos oponemos por oponernos. Es que es inviable. No podemos asumir cinco mil demandas con el mismo personal. Lo único que se va a provocar es que estos pleitos que se estaban resolviendo en ocho meses aproximadamente, se vayan ahora a señalar para cuatro o cinco años».

«Vamos a tener que encargarnos de miles de casos más sin contar con personal», lamenta la jueza titular

Para los agentes judiciales, el plan de impacto del CGPJ es una vuelta atrás. Hay que recordar que en 2015 se le quitó las competencias exclusivas sobre estos casos al Juzgado de lo Mercantil que ya entonces se encontraba desbordado. Esas denuncias se repartieron entonces entre todos los juzgados de la provincia y ahora se volverán a concentrar en un mismo sitio. Según advierten los funcionarios, esto conllevará además las molestias para los ciudadanos que se verán obligados a trasladarse desde cualquier punto de Cádiz –al menos en dos ocasiones– hasta la capital gaditana mientras dure el procedimiento.

Y mientras, en los despachos de abogados, sobre todo en aquellos que se han especializado en la materia, se siguen amontonando más y más casos. Según apuntan los funcionarios, hay bufetes que ya tienen sobre la mesa más de un centenar de denuncias que, a partir de ahora, podrán soltar de un plumazo en este juzgado que ya se entiende como especializado. Una vez lo reciban, tendrán que tramitarlo junto al resto de litigios llegados desde otros puntos, además de lo que ya asumían. «Y con los mismos medios», insisten.