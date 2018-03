SUCESOS Intoxicación en La Mirandilla: «Confiamos plenamente en el colegio. Ha sido algo puntual» Los padres de la Mirandilla piden que se aborde con prudencia la intoxicación con hachís de tres pequeños del centro

La noticia sobre la intoxicación accidental con hachís de unos niños de Primaria del colegio La Salle Mirandilla después de que encontraran la droga en un recipiente de una golosina ha levantado, como es lógico, una polvareda de comentarios sobre lo ocurrido. Tras saltar a la luz pública, los medios se agolpaban este jueves a las puertas del centro educativo. «Confíamos plenamente en el colegio, lo que ha pasado ha sido un accidente y es algo puntual», decía una de las madres al respecto.

A la hora de la recogida de los pequeños tras sus clases, la situación se vivía con cierta tensión y recelo ante la presencia de las cámaras. «Esto podría haber pasado en cualquier otro colegio, en un parque, o donde sea. La droga la ha podido meter cualquiera con la mala suerte de que la cogieron los niños y se la tomaron sin saber evidentemente lo que hacían», comentaba otro padre.

«La mayoría estamos tranquilos. Tengo en este colegio desde hace años a mis dos hijos y jamás ha habido problema alguno. Aquí no se vende droga», explicaba otra de las madres quien pedía «que no se digan cosas que no son. La Policía lo está investigando y el colegio de inmediato nos informó de lo que podían contarnos porque lo han querido llevar con la prudencia que se debe».

Como ya informó este medio, el centro educativo fue quien tras el incidente dio parte a las autoridades competentes y se puso a disposición de la investigación desde el primer momento. Además se informó a los padres para que no se alarmaran.

Los tres niños afectados, de entre seis y siete años, se encuentran en perfecto estado de salud. Tras sufrir la intoxicación fueron atendidos en observación pero a las horas se les dio el alta. El mismo lunes volvieron a sus clases con normalidad.

