El gerente del IFEF aclara que renunció «por no cumplir las expectativas» de Laura Jiménez

El gerente del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), Fernando García González-Betes, ha presentado esta mañana en el Consejo Rector de este organismo autónomo un escrito en el que aclara los motivos de su renuncia en este cargo, tras trascender que había sido por «motivos de salud».

En su escrito expone que a principios de diciembre de 2015 se aprobó por este consejo su nombramiento con las funciones de impulsar, planificar, organizar y coordinar la actividad de los servicios y recursos humanos y materiales del instituto, además de realizar proyectos que considerase necesario o que le encomendasen tanto el consejo como el presidente.

Asímismo, explica los proyectos puestos en marcha bajo su responsabilidad como gerente durante estos 18 meses en el IFEF, destacando especialmente el logro de los 15 millones de los fondos europeos Edusi el pasado mes de mayo.

Fernando García González-Betes culmina su escrito asegurando que el 29 de mayo, Laura Jiménez, concejal delegada de Fomento y vicepresidenta del IFEF «me expresó su opinión de no haber cumplido con sus expectativas como gerente del IFEF». Y concluye diciendo que «ante tal circunstancia debo presentar mi renuncia al cargo de gerente, no obstante el consejo rector con su superior criterio decidirá».

«La mentira como arma política»

La oposición, ante este escrito, ha reaccionado inmediatamente exigiendo explicaciones tanto a la propia concejala como al alcalde de la ciudad, José María González Santos.

En concreto, el PSOE ha exigido la dimisión de la edil Laura Jiménez «tras mentir sobre la marcha del gerente del organismo, Fernando García, alegando motivos de salud».

El concejal del PSOE, Juan Cantero, ha señalado que este equipo de gobierno «utiliza la mentira como arma política y, en su objetivo de quitar de en medio a Fernando García, han sido capaces facilitar una información falsa sobre supuestos problemas de salud del mismo».

Para Cantero, «esta es la gota que colma el vaso. Laura Jiménez debe dimitir. Sus desavenencias con el gerente la ha llevado a mentir a sabiendas. El 29 de mayo, la concejala expresa al ex gerente su descontento con la gestión que está llevando a cabo. La renuncia se produce el 5 de junio, y el día 7 se filtra a los medios de comunicación que García tenía problemas de salud. A todas luces, una desinformación interesada para ocultar la verdad».

El edil socialista ha lamentado que «a esto se une la nefasta gestión del IFEF que está llevando a cabo esta concejala, que ha perdido varias subvenciones enfocadas a la generación de empleo y desarrollo económico y empresarial en la ciudad; además de los numerosos problemas laborales que ha ocasionado en el organismo y que han causado que estos trabajadores sigan acudiendo a nosotros para denunciarnos las situaciones que viven en el día a día».

A su juicio, «querer descargar la culpa de esta mala gestión en la figura del gerente es muy grave, pero aún lo es más jugar con la salud de las personas. Esto exige la asunción de responsabilidades. Si Laura Jiménez tuviera dignidad política, dimitiría».

Restituir el daño causado

Por su parte, desde el Partido Popular, el concejal y representante de este grupo en el Consejo Rector del IFEF, Bruno García, ha solicitado «que el alcalde contara la verdad sobre el cese del hasta ahora director de Fomento para restituir el daño que se le ha causado».

Bruno García, como muchos concejales del anterior equipo de gobierno y funcionarios municipales habían mostrado días atrás su preocupación por el estado de salud de González Betes ante las noticias «que se han demostrado falsas y lanzadas de manera irresponsable por el equipo de Gobierno».

Ante esto, ha pedido que el alcalde restituyera el daño causado por esa mentira contando públicamente la verdad del cese de este funcionario, «porque decirle a un gerente que no ha cumplido con las expectativas es, evidentemente, cesarlo».

El PP ha expresado a su vez su preocupación «por la deriva del IFEF desde que Laura Jiménez es su responsable político: es el segundo director del IFEF que se carga Podemos en dos años, y es muy preocupante que vayan a gerente por año en el instrumento que debe pilotar la estrategia de ciudad; tanto para la consecución de fondos europeos como para la materialización de esos proyectos. La primera gerente por puro sectarismo. Ahora no explican los verdaderos motivos. Lo mismo el fallo no está en los trabajadores».

Bruno García ha recordado además que «desde que el alcalde le puso la proa al IFEF y anunció que quería cargárselo, demostrando el nulo conocimiento de cómo funcionaba esta entidad, hasta ahora que se han cargado al segundo gerente en 24 meses, lo único apreciable que se ha hecho en el Instituto es rectificar el proyecto del EDUSI que presentaron a Europa para retomar el que dejó el anterior equipo de Gobierno».

«No pueden seguir descabezando organismos»

Ciudadanos ha presentado una serie de preguntas por escrito a través del registro. Entre ellas, solicita saber cuál es la causa de la renuncia, quién es el portavoz municipal que informó a los medios de comunicación sobre la causa de la renuncia, si en la renuncia presentada por el funcionario existe alguna alegación sobre la causa de la misma y ha solicitado copia de toda la documentación relativa a este asunto.

El portavoz de esta formación, Juan Manuel Pérez Dorao, ha manifestado que «en el Consejo Rector no se nos ha dado ni una sola explicación sobre la noticia falsa ni sobre el motivo de la baja, ha tenido que ser el propio gerente quien ha explicado que, según la concejala, no cuenta con su confianza».

Pérez Dorao ha añadido que «durante la reunión también se ha comentado que hay personas ajenas al IFEF y afines a Podemos que participan en la toma de decisiones del organismo».

Para finalizar, el portavoz de Ciudadanos, ha exigido al alcalde que «dé una explicación pública que proporcione una satisfacción al funcionario agraviado. No se pueden seguir descabezando organismos autónomos simplemente por afinidad política».