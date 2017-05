Ana Fernández: «Como persona entiendo que la concejala hablara con las tripas»

La concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, ha manifestado que «como persona», puede entender perfectamente las palabras expresadas por la concejal de Servicios Sociales en el Consistorio isleño, Ana Lorenzo, cuando animó a una familia a okupar una vivienda vacía perteneciente a un banco de manera ilegal.

A juicio de la edil de Podemos, «la vivienda es un problema muy serio que tenemos en esta ciudad y desgraciadamente los desahucios están presentes en todo el panorama nacional cada día».

Ana Fernández ha insistido en que el princpial escollo que se encuentran los ayuntamientos es «la falta de recursos y de herramientas para agilizar los procedimientos administrativos. La capacidad política se ve limpitada por estas carencias y necesitamos herramientas que permitan que estas situaciones puedan ser respondidas desde la administración».

Ha añadido que «el sistema no da la respuesta que quiere la sociedad. «Por eso, como persona entiendo que la respuesta ofrecida a esta familia le saliera a esta concejala de las tripas. Ha tenido una reacción visceral -porque supongo que será una persona sensible- y con las herramientas con las que cuenta no ha sido capaz de darles una solución».

No obstante, ha asegurado que «cuando se ostenta un cargo público hay que saber valorarlo y no tenemos que llegar hasta este punto».