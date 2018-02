CULTURA Cádiz cede el espacio cultural que más ha crecido en tres años El Ayuntamiento pone en manos de la Universidad el Centro Cultural Reina Sofía, que ha subido un 69% hasta los 17.771 visitantes anuales

MERCEDES MORALES

La Universidad de Cádiz (UCA) y el Ayuntamiento de Cádiz firmaron un convenio urbanístico por el que el Centro Cultural Reina Sofía se convertirá en sede del rectorado en los próximos 50 años, aunque mantiene la propiedad municipal. Además, el actual edificio del Rectorado, en la calle Ancha, será gestionado por el Consistorio gaditano también durante el mismo espacio de tiempo.

En principio, la UCA compaginará los usos administrativos con el espacio cultural pero esto aún está por concretar. De entrada, ya es un hecho que Cádiz cede uno de los espacios culturales más visitados. Concretamente, el espacio cultural Reina Sofía ha experimentado un crecimiento de 7.281 visitantes en los últimos tres años, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Cádiz y contabilizados desde 2014 a 2017. Esto supone un aumento del 69% en dicho periodo, siendo el mayor crecimiento porcentual de todos los espacios expositivos de Cádiz.

El Reina Sofía ofrece al visitante visitas guiadas por el servicio de azafatas o libres por todo el edificio, además de las exposiciones permanentes del escultor gaditano Juan Luis Vassallo y la Colección de pintura de la familia Aramburu Picardo. Además, alberga a la Fundación Carlos Edmundo de Ory, una de las entidades más activas de las que acoge ahora este edificio y que semanalmente ofrece conferencias, presentaciones literarias y diferentes actividades.

El recinto también ofrece la posibilidad de visitar y consultar los fondos de la Fundación Federico Joly Höhr y los servicios de biblioteca y consulta de los fondos bibliográficos de la Real Academia Hispanoamericana y el Ateneo.

Pero sí es cierto que el Consistorio gaditano se guarda la joya de la corona en espacios expositivos de la ciudad; el Castillo de Santa Catalina, el que despierta la mayor parte del interés entre gaditanos y visitantes. Según datos municipales, en solo tres años este espacio ha crecido en 115.415 usuarios, alcanzando nada menos que las 281.942 visitas durante el ejercicio pasado.

A bote pronto, esta cifra parece un poco exagerada. Especialmente si se considera que dicha cifra supone una media mensual de 23.500 personas. Esta cifra supera a las pernoctaciones hoteleras de la ciudad en un mes y supondría una media diaria de mil personas. El crecimiento porcentual de este espacio en tres años es del 59%.

De cualquier manera, desde el Ayuntamiento apuntan que han observado un aumento considerable en 2017, consiguiendo sus mejores datos, que lo explican porque sus cuatro salas expositivas «han estado a pleno rendimiento ofreciendo exposiciones de diferentes temáticas a lo largo de 2017», especialmente vinculadas con el movimiento feminista, que ha experimentado un resurgir en estos últimos meses.

En marzo del año pasado estuvieron las salas con exposiciones realizadas por mujeres artistas: de Latido, de Lucrecia González Santiago; Abisal, de Lucia Paniagua; Un metro cuadrado, de Gloria Garrastázul. Coincidieron en tiempo y en espacio con la exposición de Ana Sánchez, ‘A la orilla…las orillas’. Otra de las exposiciones que está siendo muy visitada es la de ‘La explosión de Cádiz de 1947’, que muestra uno de los episodios más tristes de la historia de la ciudad.

Y destacan también la muestra ‘La verdad los hizo libres. Esta historia también merece contarse’, exposición sobre los pioneros de la objeción de conciencia en España, que desde su inauguración el 23 de octubre al 9 de enero sumó más 30.000 personas.

Esta muestra es la única que comparte espacio expositivo en el Castillo hasta el 25 de febrero, con ‘La Explosión de Cádiz de 1947’ y con ‘180 años contigo. Historia de la guardia municipal de Cádiz. (1837-2017)’. Ya en época de gestión del PP, cuando se decía en 2014 que el Castillo recibía 166.527 visitas (la mitad que ahora) parecía una cifra elevada. Pero, sin duda, éste es el recinto cultural más visitado de la ciudad con diferencia.

El segundo espacio en número de visitas es el yacimiento Gadir, adscrito a la Sociedad Municipal Cádiz 2012, y también uno de los mejores valorados. Como detalle significativo, los usuarios de la web Tripadvisor lo sitúan en segunda posición en atractivo de Cádiz, solo superado por la playa Victoria, por encima de grandes monumentos como la catedral o el Teatro Falla.

En 2017, 28.123 personas visitaron este yacimiento, siendo el 28% eran extranjeros. En el mismo nivel de interés para el visitantes se sitúa el Museo de las Cortes, que según el registro municipal recibió en 2017 a 27.788 personas, frente a los 25.759 registrados en el 2014 (2.029 más que en época de gestión popular).

El ECCO, todo imagen

El espacio de Cultural Contemporánea ECCO y la Casa de Iberoamérica (esta última gestionada por la empresa municipal Cádiz 2012) consiguieron atraer la atención de unos 16.000 visitantes cada uno. En concreto, el ECCO sumó 16.747 visitantes frente a los 15.661 que tuvo en 2014, por lo que ha ganado 1.086.

Este espacio ha experimentado una ocupación al alza sobre gracias a los talleres como los organizados por asociaciones CineCádiz o la escuela de fotografía ME, o las Noches del ECCO, celebradas en agosto. Actualmente se puede visitar la exposición permanente de ‘El Valle de los Caídos’, de Costus (que es una apuesta segura en Cádiz y en cualquier ciudad), y las exposiciones temporales ‘Renglones de Luz’, de Juan María Rodríguez, Costus y el Carnaval y Colección fotográfica de Dubois.

Algo que sorprende es que el Museo del Títere, ubicado en las Puertas de Tierra también roce los 17.000 visitantes en 2017, a pesar de no registrar mucha actividad ni cambios en sus propuestas. De hecho, el registro municipal reconoce que cae un poco en 2017.

Asimismo, fuentes municipales reconocen que es cierto que desde su inauguración en mayo del 2013 no ha experimentado ningún cambio en sus fondos (Títeres del Mundo-Colección de Ismael Peña) y que el año pasado también acogió durante unos meses la exposición de los Titeres de Francisco Peralta. Desde el Ayuntamiento apuntan que actualmente están trabajando en un nuevo proyecto museográfico «y se le va a dar una nueva dimensión expositora. Se va a reordenar y establecer una nueva disposición con diseño de nuevos paneles».

El Litográfico, abandonado

El museo Litográfico solo consiguió en 2017 un total de 6.156 visitantes, menos de la mitad que en 2016, cuando alcanzó las 15.097 visitas. Desde el Consistorio apuntan que dicho espacio ha estado unos meses cerrado al público para los preparativos de la Exposición 150 Años de Diario de Cádiz que ocupa todo el Museo. Esta exposición está actualmente prorrogada hasta el 28 de febrero. Y señalan además que en 2014 solo lo visitaron 5.553 personas, también en época de gestión del PP.

Con este pequeño resumen de cifras que presentan los espacios expositivos de Cádiz, colectivos vinculados al mundo del arte apuntan que queda mucho camino por andar para lograr que la gestión de los mismos se realice con transparencia, como apunta la artista y profesora de Dibujo, Patricia Garzón.

Muy vinculada al movimiento ‘La revolución de las Mariposas’, que ha mantenido una intensa actividad en los últimos años en la capital, argumenta públicamente que tras años participando en la vida cultural de la ciudad no encuentra «manera de saber cómo se adjudican las exposiciones y los comisarios de las mismas. Me consta que el equipo de gobierno actual están intentando cambiar una deriva en la gestión, en la que mandan los técnicos, pero que aún no se ha trasladado a la ciudad».