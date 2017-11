Aparece una patera en la playa Victoria de Cádiz Cuando se personó la Policía Local, no había nadie en su interior, aunque sí contenía bidones de gasolina, mochilas y prendas de vestir. La embarcación será retirada mañana

Cádiz 04/11/2017 14:07h Actualizado: 04/11/2017 14:14h

Una patera ha sido localizada esta mañana en la playa Victoria, en las inmediaciones del Hotel Playa Victoria. La Policía Nacional informó del hallazgo a la Policía Local de Cádiz y le solicitó que interviniera, desplazándose a la zona varios agentes y realizando las pertinentes diligencias.

Cuando la Policía llegó al lugar donde se encuentra encallada la embarcación, no había nadie en su interior ni en las inmediaciones. No obstante, encontraron en su interior bidones de gasolina, mochilas y prendas de vestir, por lo que se sospecha que la patera transportaba a inmigrantes. Hasta el momento no se ha localizado a ninguna persona que pudiera haber llegado a la costa gaditana en su interior.

La Policía Local seguirá realizando las actuaciones y pesquisas pertinentes, y la embarcación será retirada mañana.