SUCESOS Cádiz amanece con varias pateras abandonadas en su costa Las embarcaciones, que no llevaban ya a ningún ocupante en su interior, han aparecido encalladas en la orilla en la playa Victoria de Cádiz y en el Faro de Trafalgar

MARÍA ALMAGRO

04/11/2017 18:57h Actualizado: 04/11/2017 20:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Madrugada de oleada de pateras en la provincia. La costa de Cádiz ha amanecido este sábado con varias embarcaciones de este tipo sin ocupantes encalladas en su arena. Un hallazgo bastante inusual en el caso de la capital gaditana, donde no es habitual que lleguen inmigrantes a sus playas. Sin embargo, a primera hora de la mañana se hallaba uno de estos barcos en la playa Victoria de Cádiz, a la altura del Hotel Playa Victoria.

La Policía Nacional daba aviso a primera hora a los agentes locales de la aparición de esta embarcación, solicitándoles que intervinieran, ya que son los ayuntamientos los que tienen la obligación de retirar estas pateras cuando las dejan abandonadas. De esta manera, varios agentes de Policía Local se acercaban y realizaban las diligencias pertinentes.

Al llegar hasta ella, los policías comprobaron que no había ningún ocupante en la patera ni en las inmediaciones. Aún así sí hallaron en el interior del barco bidones de gasolina, mochilas y prendas de vestir, por lo que lo más seguro es que transportara a inmigrantes, aunque, de momento, no se puede asegurar si estas personas llegaron a la costa y huyeron nada más tocar tierra como suelen hacer, o, por el contrario, naufragaron en alta mar y el temporal arrastró el barco hasta Cádiz. Hasta el momento no se ha localizado a ninguno de sus ocupantes, si bien la Policía Local seguirá realizando las actuaciones y pesquisas pertinentes y la embarcación será retirada el lunes.

La patera en Cádiz despertó la curiosidad de la gente. -A. VÁZQUEZ

La inusual llegada de una patera a la orilla de Cádiz ha provocado la sorpresa y curiosidad de muchos de los ciudadanos que han podido verla.

Las embarcaciones sí tenían ropas y en uno de los casos un móvil que habían dejado abandonado

En Zahora

Patera en la playa del Faro de Trafalgar. -M. CARMEN LÓPEZ

Pero esta no fue la única embarcación de este tipo que amaneció sin ocupantes en la costa de Cádiz. Otros dos barcos, muy similares, aparecieron en las proximidades del Faro de Trafalgar. Una de ellas encallada en la playa de Zahora, y otra en la de Marisucia. También pudieron llegar de madrugada y en su interior no había nada más que algunas ropas. En una de ellas además se habían dejado un móvil abandonado.

Todo apunta a que todo se debe a una oleada de pateras que pudieron atravesar el Estrecho en medio del temporal burlando los controles y llegar a tierra. También desembarcaron en otros puntos de la provincia como en Chiclana, El Palmar y Tarifa. De momento se han localizado y detenido a tres inmigrantes en Barbate.