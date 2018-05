Detenido en Córdoba con teléfonos sustraídos en la Feria de Jerez Ocultaba el material en una bolsa en la zona donde se aloja la rueda de repuesto de los coches

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un individuo de mediana edad el pasado martes por la tarde en las inmediaciones del recinto ferial de El Arenal, cuando fue sorprendido con ocho terminales telefónicos de alta gama, de los cuales al menos dos, habrían sido sustraídos en fechas recientes en la Feria de Jerez.

La detención tuvo lugar el martes a primera hora de la tarde cuando, agentes en servicio preventivo de la criminales pertenecientes al Grupo de Motos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, se percataron de un vehículo que al ver detectar la presencia policial, comenzó a realizar maniobras extrañas con el mismo, todo ello en las inmediaciones del recinto ferial, siendo en ese momento interceptado por los actuantes.

Una vez detenido el vehículo, el conductor continuaba con una actitud nerviosa, comenzando los agentes a inspeccionar el turismo, detectando en la zona donde se aloja la rueda de repuesto, una bolsa de plástico con varios objetos en su interior, la cual una vez abierta, contenía siete terminales de alta gama, no dando coherencia alguna esta persona sobre la titularidad de los mismos, incautándole además un octavo terminal en el interior del vehículo.

Es importante apuntar el IMEI y facilitarlo en caso de pérdida o extravío ya que individualiza el teléfono

En ese momento se realizaron gestiones con los terminales detectando en ese mismo momento como dos de ellos figuraban sustraídos/perdidos en la Feria de Jerez, motivo por el cual esta persona fue detenido por la presunta comisión de un delito de receptación, realizándose en este momento gestiones, por parte de los investigadores de la Comisaría de Distrito Este de Córdoba, para determinar la titularidad de los restantes teléfonos.

Consejos para evitar ser víctima de delitos en el recinto Ferial

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos una serie de consejos para disfrutar en Córdoba de una feria segura y evitar en la medida de lo posible sufrir algún hecho delictivo. Entre las pautas de seguridad más elementales se encuentran las de vigilar las pertenencias en aglomeraciones, sobre todo los teléfonos móviles; no perder de vista la tarjeta de crédito en los pagos en establecimientos; cerrar bien las puertas del domicilio si se va ausentar de casa o no difundir en redes sociales los planes para estas fiestas son algunas de las pautas elementales para no ser víctima de determinados delitos.

Efectos personales: especial atención a teléfonos, bolsos y carteras

Tenga especial atención con su bolso, cartera y teléfono móvil, son los objetos predilectos de ladrones y carteristas profesionales itinerantes que deambulan por calles y casetas buscando una víctima propicia, nunca bajo ningún concepto deje estos efectos encima de mesas, barras, sillas o taburetes ya que esta acción nos convierte inmediatamente en objetivo de este tipo de delincuentes.

Los objetos predilectos de robo son los teléfonos móviles

Los carteristas utilizan el método conocido como de “la muleta”, llevan un objeto en las manos que interponen entre nuestra línea de visión y nuestro objeto de valor, un periódico, un plano de la feria, un ramo de flores o un cartón de tabaco de contrabando, etc…, para aprovechar ese escaso segundo que perdemos de vista nuestro pertenencia para hacerse con los objetos depositados en mesas o barras.

Si le sustraen el móvil, llame al 091 e inmediatamente a su operadora para que le restrinjan las llamadas y denúncielo en Comisaría aportando su número IMEI lo que imposibilitará que ese terminal pueda ser usado aun con otra tarjeta. El IMEI es un código que identifica el terminal siendo necesario introducir la siguiente marcación para poder visualizarlo: *#06#

Especial cuidado con los bolsos de mano

Vigile su bolso/bandolera en las aglomeraciones y porte lo estrictamente necesario, es recomendable llevar el bolso delante nuestro, cremallera o enganches bien cerrados, los bolsos de bandolera nunca en la espalda y nunca dejarlos colgados en el respaldo de la silla donde nos sentemos, esto es un reclamo enorme para los rateros.

Carteras y billeteras

Las carteras y billeteras siempre en el bolsillo delantero, si las llevamos en el bolsillo trasero son un objetivo para los carteristas que son capaces de arrebatarlas sin que la víctima se percate mediante la técnica conocida en el argot como “piqueros”.

Niños y menores

Si acude a la feria con niños no dude en colocarlos una pulsera o collar identificativo con los datos de los padres o cuidadores e incluso puede apuntarle en el brazo el teléfono del padre o de la madre.

Enseñe a los niños y menores que si se pierden se queden quietos en el lugar y que sean capaces de decir a un policía que están perdidos.