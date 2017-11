SEMANA SANTA 2018 Los hermanos mayores votan este miércoles la Carrera Oficial La nueva propuesta planteada por la Permanente afronta su cita definitiva en un pleno al que asisten representantes de todas las cofradías

ANA MENDOZA

13/11/2017 08:24h Actualizado: 13/11/2017 08:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Llega el día clave. Este miércoles se celebra el esperado pleno extraordinario con un único punto previsto que no es otro que la aprobación, si procede, de la modificación de la Carrera Oficial de la Semana Santa gaditana. Mucho se ha hablado desde que la nueva Permanente del Consejo, que preside desde septiembre Juan Carlos Jurado, planteara este cambio con vistas a la próxima Semana Santa.

El pasado mes de octubre comenzaron las reuniones de acoplamiento en las que las hermandades conocieron por fin la propuesta. La Carrera Oficial comenzará en la calle Nueva y terminará en Novena, a la altura de la calle Barrié. Desde entonces se han sucedido encuentros por jornada y cada hermandad ha estudiado al detalle las ventajas e inconvenientes de esta situación.

Que la Carrera Oficial necesita un cambio es algo en lo que coinciden la mayoría de los hermanos mayores y cofrades. Sin embargo, resulta bastante complicado encontrar una solución que convenza a todas las partes implicadas. Por otro lado, mientras que a unos les parece bien que la Carrera Oficial de este 2018 sea una prueba, otros consideran que si hay un cambio este debe ser definitivo.

Los días más complejos y en los que por tanto podría haber debate son el Domingo de Ramos y el Jueves Santo. Para la jornada inicial de la Semana Santa el orden de paso de las hermandades por Carrera Oficial sería Borriquita, Las Penas, Despojado, Sagrada Cena y Humildad. En este caso el planteamiento no convence a la cofradía de Santo Domingo ya que apenas gana tiempo en la recogida que vuelve a ser al filo de las 0.00 para un cortejo de muchos niños y en un día previo a una jornada laborable.

El Lunes Santo parece cerrado y aprobado con el acuerdo de las hermandades. Como ya se anunció, la principal novedad será que el Nazareno del Amor abrirá la Carrera Oficial mientras que La Palma pasará tercera. Detrás del Nazareno Blanco irá Prendimiento y por último Vera-Cruz.

Novedoso también va a resultar el Martes Santo. Sanidad va a pasar primera por Carrera Oficial, por lo que saldrá antes de las cinco de la tarde. Después lo harán Piedad, Caído, Columna y Ecce-Homo. En un principio la hermandad de Santiago iba a ser la primera en Carrera Oficial pero propuso ir detrás de la de Santa Cruz para evitarle retrasos.

El Miércoles Santo Sentencia vuelve a ser la segunda por Carrera Oficial. Las Aguas pasará primero y cerrarán la jornada Cigarreras y Caminito.

El Jueves Santo y la Madrugada no terminan de encajar para algunas hermandades, en concreto las de San Lorenzo, que en un principio vieron que sus respectivas salidas procesionales aumentaban de tiempo de forma considerable. Con el último planteamiento Afligidos pasará por Nueva a las 19.30 horas, dos horas antes de lo que estaba previsto de inicio y Descendimiento lo hará a la 1.35 de la madrugada. Aunque el recorrido para ambas será mayor y por tanto estarán más tiempo en la calle, algo que no convence a estas corporaciones. El Perdón será la otra hermandad que probablemente se oponga al proyecto puesto que si sigue adelante la Carrera Oficial tendrá que poner su cruz de guía en la calle a las 0.15, lo que está muy alejado de las 3 de la madrugada que defiende de inicio su recién estrenado hermano mayor Manuel Garrido. En cuanto al orden de paso no se producen cambios. Afligidos abrirá la jornada seguida por Oración en el Huerto, Nazareno, Medinaceli, Descendimiento y Perdón.

El Viernes Santo no presenta inconvenientes ya que en principio las tres hermandades están conformes con la propuesta de la Permanente. La Sed saldrá de la Merced y pasará primera por Carrera Oficial, seguida de Expiración que llegará desde Santa María y por último Buena Muerte.

Los responsables de las veintiocho hermandades de penitencia tendrán que decidir si sale adelante este nuevo planteamiento que va a suponer una revolución en los itinerarios puesto que las alternativas y vías para llegar hasta Nueva y después regresar a sus respectivos templos son variadas en algunos casos. Muchas hermandades ya han estudiado las calles por las que pasarían e incluso han realizado pruebas con los pasos, pero será este miércoles, a partir de las 20.30 horas, cuando realicen la votación que determinará la próxima Semana Santa de Cádiz.