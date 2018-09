La Liga Interescolar de golf, un gran éxito La Final Nacional de la Liga Escolar se celebrará los días 29 y 30 de septiembre en el Centro Nacional de Golf de Madrid

Publirreportaje

Actualizado: 04/09/2018 19:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los niños en edad escolar tienen pocas opciones de representar a su centro a nivel nacional en una competición de golf. Por eso ha cuajado tanto la idea del Circuito Interescolar por equipos, que cumple este año su segunda edición. Se trata de una serie de torneos que determinan unos campeones autonómicos que se jugarán posteriormente el campeonato español.

Por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, la que cuenta con más federados, hubo una gran participación que se concretó en un total de diez colegios. «El Programa Golf en Colegios es una magnífica iniciativa –afirma Isaac Zapatero, profesor de Educación Física del Colegio Alemán-. Nosotros hemos participado con tres equipos y los niños vienen muy motivados; se lo toman muy en serio, lo comentan con frecuencia a lo largo del año y ya van haciendo sus cuentas de cara a la clasificación general. Además, nos parece fundamental inculcarles la solidaridad, que aprendan a ayudar a quien lo necesite, a la vez que compiten y pasan un día agradable». Esta última idea se completó con la entrega de la recaudación de los torneos a la Fundación Juegaterapia.

Uno de los niños que más disfrutó de la jornada fue Leandro Izquierdo, que consiguió hacer ¡7 bajo par! Este alumno del Colegio Retamar de Pozuelo tiene nueve años y empezó a jugar a los dos con su padre. «El golf me gusta mucho y cuando le das bien, te sientes muy feliz. A veces lo paso mal cuando no le pego bien, aunque procuro no enfadarme mucho», concluyó con una sonrisa.

Ganó el colegio Highlands

El Colegio Highlands, con 69 puntos en el Olivar de la Hinojosa (donde participaron 151 alumnos de 17 colegios), consiguió el trofeo gracias a los 63 que también obtuvo en el primer Puntuable. Este centro representará a la Comunidad de Madrid en la Final Nacional de la Liga Escolar, que se celebrará los días 29 y 30 de septiembre en el Centro Nacional de Golf de Madrid.

Más info: www.fedgolfmadrid.com