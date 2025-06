Varios asistentes al concierto de Antoñito Molina en Cádiz se quejaron de esto: «Mucho tiempo esperando y al final...»

Antoñito Molina hizo historia el pasado sábado 28 de junio en Cádiz. El cantante roteño ofreció un concierto muy especial en el Estadio Municipal Nuevo Mirandilla, donde miles de personas aguantaron el calor para entregarse una vez más a un artista que les hizo vibrar con su energía, su emoción y su talento único.

Aunque algunos de los asistentes no terminaron demasiado contentos tras el concierto, como es el caso de una persona que tuvo un pequeño problema que ha querido compartir en redes sociales y que está relacionado con el sonido. Al parecer, en algunas zonas del estadio la acústica no fue demasiado buena.

El sonido no llegaba bien a la zona alta de la grada

La persona en cuestión, que compartió su queja a través de un vídeo publicado en TikTok (@conndenm), se quejó de que en la zona de la grada no se escuchaba el sonido con calidad. «En las gradas del concierto de Antoñito Molina en Cádiz el sonido fue lamentable: distorsionado, saturado y sin entender casi nada. Mientras que en pista no», afirma.

🎤 En las gradas del concierto de Antoñito Molina en Cádiz el sonido fue lamentable: distorsionado, saturado y sin entender casi nada. Mientras que en pista no. 🎟️ Vendieron entradas sin garantizar que se pudiera escuchar bien… ¿eso es normal? 📢 Ni una palabra para las gradas en todo el concierto. Nos ignoraron por completo. 🏟️ He estado en estadios mucho más grandes, como el Wanda, y el sonido en tribuna ha sido perfecto. Porque cuando hay buena organización, todo el público disfruta como se merece. Aquí solo primó vender entradas, no dar calidad.

Como se puede comprobar en el vídeo, el sonido se escuchaba muy bajo en la zona superior de las gradas. Este problema, sin embargo, no se dio en la pista, donde el sonido se escuchó a la perfección sin ningún tipo de alteración. Tal fue la indignación de los asistentes que estaban en la grada que durante un momento del concierto, incluso, se oyeron gritos de «¡No se escucha!».

Las quejas de los asistentes y la posible razón del problema

Muchos asistentes al concierto también han expresado su malestar por este problema a través de los comentarios que ha recibido el vídeo. «Increíble, no se escuchaba nada», «Hay que reclamar a la organización. No es normal», «Es cierto que el sonido no era lo claro que debería», «Lo mismo pasó con Alejandro Sanz», «Los que estábamos en tribuna alta no escuchábamos nada», fueron algunos de los comentarios.

El motivo que provocó este problema, según explican algunos usuarios, fue el viento de levante, que en muchas ocasiones puede afectar a la acústica de grandes recintos. Ya ocurrió algo similar durante el concierto de Alejandro Sanz en el Nuevo Mirandilla que tuvo lugar en el verano de 2022, como muchos usuarios han explicado en los comentarios del vídeo: «A mí me pasó un año que cantó Alejandro Sanz. Yo estaba en pista y genial, pero los de grada con el levante no escuchaban nada».

En cualquier caso, la acústica no fue un impedimento para Antoñito Molina, que pudo vivir uno de los conciertos más especiales de su vida y que hizo disfrutar a los miles de asistentes de una noche única.