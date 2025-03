La súplica de un repartidor de Glovo de Cádiz a las personas que piden comida a domicilio: «¡No hagáis esto!»

Miles de personas de toda España piden comida a domicilio a diario. Se trata de un hábito que se ha vuelto muy habitual en la actualidad, pues ofrece la posibilidad de poder disfrutar de la comida de un restaurante sin necesidad de salir de casa. Eso sí, las personas que hacen este tipo de pedidos deben tener en cuenta una serie de aspectos para que el repartidor pueda realizar la entrega sin problema.

Es justo lo que ha explicado @alexboken_, un repartidor de Glovo de Cádiz que se ha vuelto muy conocido por el contenido que publica en su cuenta de TikTok, donde explica diferentes peculiaridades de su trabajo. En uno de sus vídeos más recientes, el rider comenta un aspecto que puede resultar problemático a la hora de realizar la entrega de un pedido.

El problema de la vuelta a la hora de pagar

En el vídeo, Alex Boken habla sobre las vueltas, un asunto que, a veces, puede ser problemático para los repartidores cuando la persona que recibe el pedido paga con un billete muy grande: «No somos un cajero. Nosotros no tenemos dinero infinito para dar cambio. ¿Quiero decir que no paguéis con un billete de 50 euros? No. Pero si pagáis con billetes de 50 euros pues que sea para más de 20 o 30 euros de compra», explica.

Según cuenta el joven, los repartidores cuentan con vueltas muy limitadas, por eso se pueden quedar sin dinero para cambiar si se les paga muchas veces con billetes grandes: «Si tú compras una cosa de 10 o 12 euros y me pagas con un billete de 50 euros igual tengo cambio para ti, pero para el siguiente ya no tengo. No puedo estar cambiando el cambio todo el rato».

Se trata de una especie de súplica por parte de este repartidor que deben tener en cuenta todas las personas que pidan comida a domicilio y paguen en efectivo, ya que en caso de pagar una cuenta pequeña con un billete grande, se podría dar el caso de que el repartidor no pudiera darles el cambio.

