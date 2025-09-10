Un repartidor de Uber de Cádiz se va a Madrid y alucina al ver el trato que reciben los riders allí: «La educación les falta bastante»

El usuario de TikTok alexboken_ es conocido por publicar en sus redes sus experiencias como repartidor de Glovo o de Uber. En uno de sus últimos vídeos, habla de las principales diferencias que ha notado entre Cádiz, ciudad de origen, y Madrid, donde se ha trasladado «porque las condiciones son mejores», según afirma en una respuesta a un comentario.

«Una cosa que me sorprende muchísimo y que es probablemente uno de los mayores cambios que noto de repartir en Cádiz a repartir en Madrid es el trato de la gente al rider«, comienza. Alex no se mete en el trato directo con los clientes, pero sí de los establecimientos. Aunque no quiere generalizar y afirma que algunos establecimientos sí los tratan bien, destaca que «es muy heavy la diferencia de lo mal que se trata a los riders aquí».

Sobre los motivos cree que «los riders en algún momento también les han tratado mal y hay como esa pequeña disputa entre ellos», pero opina que «no tienen por qué pagar justos por pecadores». «Yo siempre intento ir con educación y hay veces que de verdad, la educación les falta bastante«, se lamenta.

Y, además, pone un ejemplo reciente: «estuve durante veinte minutos esperando un pedido y cuando después dije 'oye, hasta luego, buenas noches', ni siquiera me miró. Solo me preguntó si había confirmado el pedido y adiós».

Concluye el vídeo con una petición: «no pido mucho, solo un poquito de educación y un poquito de buena gente. Igual es que soy de Cádiz y estoy acostumbrado«.