Un repartidor de Glovo se queda con el pedido de una señora por este motivo: «Va a perder 40 euros, me da mucha pena...»

Hacer un pedido de comida a domicilio se ha convertido en una costumbre muy habitual. Este servicio supone una gran comodidad para todas las personas que quieren disfrutar de la comida de un restaurante pero no les apetece salir de casa. En estos casos, lo único que tienen que hacer es abrir alguna de las muchas aplicaciones que están destinadas para tal fin y seleccionar la comida que desean.

Se trata de un proceso rápido y sencillo que se debe realizar de forma correcta para que la persona que solicita un pedido lo pueda recibir sin problema. De no ser así, la persona en cuestión se podría quedar sin su comida, como ha explicado recientemente Alex Solla, un rider de Cádiz que trabaja para Glovo.

Una señora se quedó sin su pedido

Según cuenta el repartidor en un vídeo que ha publicado en su cuenta de TikTok, los riders se pueden quedar con el pedido del cliente si este no indica la dirección de entrega de forma correcta. Es justo lo que le ha ocurrido a una señora que hizo un pedido y no lo pudo recibir porque había puesto mal la dirección.

«Os voy a dar un pequeño consejo para que no os pase como a la señora que me he quedado con su pedido. Y es que reviséis muy bien la dirección, porque en este caso, la señora me había puesto que estaba en otra ciudad y, lógicamente, no puedo irme en bici hasta Sevilla. Así que nada, me quedo con su cena», explica el repartidor mientras muestra el pedido que, según dice, había costado 40 euros.

¿Qué se hace en esos casos?

Cuando un pedido queda anulado, el repartidor se lo puede quedar y hacer con él lo que desee. Alex Solla, en este caso, quiso dárselo a un indigente que solía estar debajo de su casa, pero no lo pudo encontrar y se tuvo que quedar con este pedido que contenía seis hamburguesas.

El vídeo sirve como advertencia para todas las personas que piden comida a domicilio con frecuencia, que en caso de poner la dirección de forma correcta, podrían perder su comida y el dinero que han pagado por ella. Por eso es muy importante revisar bien ese dato, como explica este repartidor a través de este vídeo que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

Más temas:

Informaciones

Glovo

Cádiz

TikTok