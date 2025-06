Un repartidor de Glovo confirma cuánto cobra con el nuevo contrato de la empresa: «Bastante más de lo que yo esperaba»

Después de varios meses de espera, Glovo por fin ha atendido una de las grandes peticiones de sus repartidores. Hasta el momento, los riders trabajaban para la compañía en calidad de autónomos. Ahora, muchos de sus trabajadores podrán estar contratados por la empresa.

Esto supone un gran cambio tanto para la forma de trabajar de los repartidores como para uno de los aspectos más importantes, el sueldo. Así lo ha explicado Alex Boken (@alexboken_), un repartidor de Glovo de Cádiz que se ha vuelto muy conocido por los vídeos que publica en su canal de TikTok en los que cuenta algunas peculiaridades de su trabajo.

El sueldo de los repartidores de Glovo

En sus vídeos más recientes, el joven rider gaditano explica algunos aspectos importantes de la nueva política de contratación de Glovo, como es el caso del sueldo. Según cuenta, la empresa divide la nómina en dos pagos. El primero es una especie de adelanto del 70% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se realiza el día 25 de cada mes y el segundo, es el extra restante del salario que se ingresa cada día 10.

En cuanto a la cantidad, Alex Boken ya ha podido comprobar cuánto cobra con el contrato de Glovo: «El día de ayer cobré en Glovo. Cobré unos 350 euros, que es bastante más de lo que yo me esperaba, ya que sólo he trabajado 10 días y estuve trabajando 22 horas». El rider, como él mismo explica en el vídeo, no ha recibido aún la nómina, por tanto, no puede explicar en qué se basa dicha cantidad.

Salario mensual

Según cuenta el repartidor, el sueldo que ha recibido este mes corresponde a diez días de trabajo, por eso no se puede determinar cuál es la cantidad exacta que percibe de media por un mes completo de trabajo. En los comentarios del vídeo, algunos usuarios que trabajan en Glovo indican que el sueldo mensual estaría en torno a los 1.200-1.400 euros, aunque depende del número de horas trabajadas.

Es el sueldo medio que suelen tener los repartidores de Glovo, que a partir de ahora, tienen la posibilidad de poder trabajar contratados por la empresa en lugar de tener que hacerlo como autónomos, un aspecto que la mayoría de los riders siempre han considerado como un inconveniente.