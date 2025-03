Un repartidor de Glovo de Cádiz insiste sobre los pedidos en los días de lluvia: «Deberíamos de seguir haciéndolo»

Los días de lluvia pueden ser un problema para muchos trabajadores, pero para los repartidores a domicilio suponen un desafío aún mayor. Para algunos, una bendición, para otros, un castigo. Y es que, nunca llueve a gusto de todos.

Las recientes lluvias tan seguidas, y en momentos puntuales tan intensas, han provocado que la demanda de pedidos a domicilio se haya incrementado. No obstante, no pocas son las voces que piden que no se pida tanto a casa, preocupándose por el estado de salud de los repartidores de las plataformas de comida.

Un reciente TikTok del usuario @alexboken_ ha puesto sobre la mesa una cuestión que afecta a cientos de riders en España: las dificultades (que no son pocas) de realizar pedidos bajo la lluvia y la importancia de que los clientes sigan solicitando comida a pesar del mal tiempo, aunque suene contradictorio. El creador del vídeo, un repartidor que aprovecha la tormenta para reflexionar sobre su trabajo, destaca cómo la falta de pedidos en días de lluvia afecta especialmente a los trabajadores autónomos: «Deberíamos de seguir haciéndolo», añade.

Mientras que algunos riders están contratados por empresas y tienen un salario asegurado, muchos otros dependen exclusivamente del número de pedidos que entregan, lo que significa que una jornada lluviosa puede traducirse en pérdidas económicas considerables. A pesar de las complicaciones que supone repartir en estas condiciones, el autor del vídeo subraya que hasta que todos los repartidores sean contratados, es fundamental seguir realizando pedidos para garantizar que nadie se quede sin ingresos.

Más allá de la lluvia

Más allá de las dificultades evidentes, como mojarse o manejar paquetes que pueden deteriorarse por la lluvia, el vídeo también resalta los efectos físicos y psicológicos de trabajar bajo estas circunstancias. Estar durante horas empapado, soportar el frío y lidiar con un aumento de quejas por parte de los clientes convierte el reparto en días de lluvia en una tarea agotadora. Sin embargo, el protagonista del TikTok asume su realidad con resignación y profesionalidad, enfatizando que ya sabía a lo que se enfrentaba cuando comenzó en el sector y que no es una queja, sino que intenta exponer e informar sobre la situación.

La precariedad laboral de los riders y la necesidad de mejorar sus condiciones de trabajo ha entrado a debate. Muchos usuarios han mostrado su apoyo en los comentarios, mientras que otros cuestionan si las plataformas deberían garantizar mejores condiciones para los repartidores. Lo cierto es que el reparto a domicilio se ha convertido en un servicio esencial y la lluvia no debería ser un obstáculo para garantizar la estabilidad económica de quienes dependen de él.

Más temas:

Lluvia

Cádiz

TikTok

Glovo