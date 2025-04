Un repartidor de Glovo de Cádiz confirma lo que muchos no sabían: «Sí, puedes pedir droga»

Un repartidor de Glovo de Cádiz confirma lo que muchos no sabían

Las empresas de repartos a domicilio hacen posible que los habitantes de las grandes ciudades puedan disfrutar de una gran variedad de comidas y productos de todo tipo sin necesidad de salir de casa, como es el caso de Glovo, que cuenta con una extensa red de riders que están repartidos por las principales ciudades del país.

Uno de ellos es Alex Boken (@alexboken_), un repartidor de Cádiz que se ha vuelto muy conocido por el contenido que comparte en redes sociales, donde publica diversos vídeos en los que cuenta algunas peculiaridades de su trabajo. En uno de los más recientes, Alex explica una curiosidad que mucha gente desconoce, y es que a través de Glovo se pueden pedir drogas.

Estas son las drogas que se pueden pedir en Glovo

Tal y como explica Alex Boken en el vídeo, la aplicación de Glovo permite pedir drogas a domicilio, pero en este caso, se trata de 'drogas' cuyo consumo está legalizado en España, como es el caso del alcohol, el tabaco o el CBD (Sustancia que se encuentra en el cannabis pero no tiene efectos psicotrópicos).

«¿Puedes comprar droga en Glovo? La respuesta es que sí, ya que puedes comprar alcohol, puedes comprar tabaco y puedes comprar incluso CBD», explica el rider en el vídeo que ha compartido en su cuenta de TikTok.

La opinión del repartidor

El hecho de que cualquier persona pueda pedir este tipo de productos a través de Glovo es algo que no gusta demasiado a Alex, que hace una reflexión personal al respecto en el vídeo: «A mí no me gusta que la gente pueda comprar alcohol de manera abusiva en Glovo, pero bueno, la verdad es que mientras que la aplicación lo deje… Es lo que decimos siempre, al final pueden pedir lo que quieran. Yo lo prohibía».

La opinión del repartidor, como suele ser habitual en estos casos, ha provocado una gran variedad de opiniones por parte de los usuarios que han comentado el vídeo. Algunos de ellos también consideran que este servicio se debería prohibir y otros, sin embargo, lo ven bien. En cualquier caso, se trata de una opción que está disponible en Glovo para todas las personas que utilicen la aplicación.