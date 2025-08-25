El presentador Jorge Fernández se relaja haciendo windsurf en esta playa paradisíaca de Cádiz: «Un día de levante navegando»

La provincia de Cádiz es uno de los destinos favoritos de los famosos para pasar unos días durante sus vacaciones de verano. A las maravillosas playas gaditanas se suma la posibilidad de realizar numerosas actividades y una rica oferta gastronómica y cultural.

Uno de los rostros conocidos que ha elegido la provincia para pasar unos días es Jorge Fernández, actual presentador de 'La Ruleta de la Suerte'. Fernández ha compartido en sus redes sociales un vídeo realizando windsurf con bastante soltura.

«Un día de levante navegando en Bolonia» es lo que dice la descripción de las imágenes en las que se ve al presentador disfrutando de este deporte junto a un amigo.

La playa de Bolonia, ubicada en el municipio de Tarifa es uno de los lugares favoritos para los amantes de los deportes acuáticos. La zona en la que se ubica, al final del estrecho de Gibraltar que se forma entre el territorio español y el norte de África, consiguen que los vientos de levante provenientes del Mediterráneo adquieran una fuerza mayor en esta zona antes de diluirse en el océano Atlántico, por lo que es idónea para su práctica.