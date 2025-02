Así fue la 'polémica' actuación de Andy y Lucas en la Copa del Rey que ha generado críticas en redes sociales: «Si este es el nivel...»

El pasado fin de semana se disputó la Final de la Copa del Rey de Baloncesto en Las Palmas de Gran Canaria. Un acontecimiento que encumbró al Unicaja de Málaga como campeón de la competición y que también contó con la presencia de 'Andy y Lucas', que estuvieron amenizando la final con una pequeña actuación en directo en la pista del pabellón.

El concierto, no obstante, ha generado cierta polémica en redes sociales, donde muchos usuarios han criticado esta actuación del dúo gaditano recriminando la supuesta desgana con la que cantaron algunos de sus temas estrella. Los comentarios, como es habitual en estos casos, han sido de todo tipo.

Así fue la actuación

Durante su actuación, el dúo interpretó algunas de sus canciones más conocidas como 'Son de amores', 'Celos' o 'Tanto la quería'. Tanto Andy como Lucas se mostraron muy animados durante este pequeño concierto, moviéndose por toda la pista de forma enérgica e interactuando con el público en varias ocasiones.

Muchos usuarios, sin embargo, comentaron que la actuación tenía un nivel muy bajo y que los dos cantantes parecían no estar demasiado motivados. «Si este es el nivel para una final de copa…», «Una retirada a tiempo es una batalla ganada», «No pega nada estas canciones ahí», «Da hasta miedo», «He visto películas de miedo que asustan menos que esta actuación», «Lo han sido todo, pero lo que no es normal es cómo se están arrastrando», «Esto no pega en este tipo de evento», han sido algunos de los comentarios.

Y claro, no podía faltar la actuación de Andy y Lucas en el intermedio de la final de la #CopaACB.@PIRATASBASKET pic.twitter.com/Go1kVwa8zF — José María Santiago (@jmsantiago33) February 16, 2025

Comentarios en defensa del grupo

A pesar de las críticas, también han sido muchos los usuarios que han defendido la actuación del grupo durante la final de la Copa del Rey: «Pues yo lo he visto perfecto, son leyendas de España», «Cantan muy bien, no sé dónde están las críticas», «Pues cantan como deben de cantar los cantantes. Con su voz natural y sin autotunes», «Pues a mí me encantan y una actuación sin autotune, tal y como son», «Cantan de lujo», «Pues a mí me parece que lo hacen bien».

La actuación de Andy y Lucas en este evento deportivo ha generado disparidad de opiniones, como se ha podido comprobar en redes sociales. El grupo, mientras tanto, hace oídos sordos a la polémica y continúa inmerso en su gira de despedida, que finalizará el próximo mes de octubre en Madrid.