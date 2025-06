La petición de un pescador de Cádiz que se encontró esto El Puerto de Santa María: «¡Un simple gesto que no cuesta trabajo!»

Un pescador ha denunciado un problema que suele ser muy frecuente en determinadas zonas pesqueras de Cádiz. Se trata de Yeray Vidal (@nofitsirealsurfcasting), un gaditano que estaba pescando en el Espigón de la Puntilla , en El Puerto de Santa María, y decidió mandar un mensaje para intentar concienciar a todas las personas que pescan en la zona.

Al parecer, el pescador encontró varios restos de basura por el espigón que habían dejado otros pescadores, algo que le provocó cierto enfado: «Si entre todos nos ayudamos, es mucho mejor y podremos mantener nuestros pesqueros limpios, de verdad que no es complicado«.

La queja del pescador

En el vídeo, que ha sido publicado en TikTok, Yeray Vidal hace una reflexión mientras lleva una bolsa de basura que había encontrado hasta un cubo habilitado para tal fin. «Un simple gesto que no cuesta trabajo y que puede ayudar a mucha gente, y es recoger tu mierda, lo que hayas utilizado. Que aquí (mientras muestra la bolsa) también hay mierda que he cogido de por ahí que estaba al lado mía, la coges y la tiras a la basura, y no dejar todo en el espigón, que lo llenáis de mierda«, expresa.

La zona cuenta con cubos de basura

Uno de los aspectos que más enfadó al pescador, como él mismo explica en el vídeo, es el hecho de que haya dos cubos de basura perfectamente señalados en el Espigón de la Puntilla y la gente no los utilice. «Igual que te lo traes, llévatelo y lo tiras a la basura, que está al lado», explica.

Recoger la basura es una obligación por parte de todos los pescadores y bañistas en general que frecuentan las playas de Cádiz. Se trata de la única forma posible de mantener el ecosistema en perfecto estado y evitar que los desperdicios puedan afectar tanto a la calidad de las playas como a las zonas de pesca.

Por eso resulta fundamental no dejar ningún tipo de basura ni residuo en las zonas costeras de la provincia, como ha recordado este pescador que se encontraba en El Puerto de Santa María.