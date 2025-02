Paz Padilla se queda sin palabras al recibir este regalo en un hotel de Madrid: su cara lo dice todo

La locuaz Paz Padilla nunca imaginó que un regalo en un hotel de Madrid la dejaría sin palabras. Y es que la presentadora, siempre risueña y con su eterna sonrisa, vivió uno de esos momentos de puro asombro que solo suceden cuando el mundo se alinea de la forma más inesperada.

En un divertido vídeo que ha circulado por TikTok, Paz, vestida con un elegante traje chaqueta blanco y su característico pelo suelto, se encontró con una sorpresa tan peculiar como divertida. Jesús González, camarero del Hotel Montera de Los Barrios, se acercó a la estrella con un objeto misterioso tapado por un paño.

Entre risas y chistes, en los que bromeaban sobre si el regalo venía relacionado con la «barriga de Paz", todo apuntaba a una sorpresa fuera de lo común. Y cuando González destapa el paño... ¡boom!: aparece una sandía con el rostro de Paz Padilla grabado por el sol.

La reacción de Paz, incrédula, fue un reflejo de lo inesperado que había sido este regalo tan original. «¡Esto sí que no me lo esperaba!«, se le oye decir mientras no puede evitar reír ante la curiosa creación.

El curioso obsequio, digno de una obra de arte culinario, es un claro ejemplo de que, a veces, las sorpresas más divertidas vienen en formas tan sencillas (y frutales) como una sandía con la cara de una de las presentadoras más queridas de la televisión.

La sorpresa, como no podía ser de otra forma fue todo un éxito en redes sociales, donde fans y seguidores no tardaron en reaccionar ante la genialidad de la idea y la cara de asombro de Paz.