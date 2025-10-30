El mensaje de un repartidor de Glovo de Cádiz para las personas que hacen pedidos los días de tormenta: «Es mi consejo»

Pedir comida a domicilio se ha convertido en una costumbre muy habitual en la actualidad. Poder disfrutar de una buena comida sin necesidad de tener que desplazarse hasta el restaurante o el establecimiento que la sirve supone una gran comodidad que hace que muchas personas se decanten por usar este servicio.

Es el motivo por el que actualmente existen un gran número de empresas que se dedican a realizar los envíos a domicilio, como es el caso de Glovo, la compañía en la que trabaja Álex Solla. Se trata de un repartidor de Cádiz que se ha vuelto muy conocido por compartir vídeos en TikTok (@alexboken) en los que cuenta sus experiencias de trabajo.

En uno de sus últimos vídeos, además, Álex ha querido hablar sobre un problema muy habitual que le ocurre a los repartidores en los días de lluvia, como ha sucedido durante los últimos días en la provincia de Cádiz.

El mensaje del repartidor

Muchas personas son reacias a pedir comida a domicilio durante los días de lluvia o tormenta porque piensan que puede ser peligroso para los repartidores, pero en su vídeo, Álex Solla explica que la gente también debe realizar pedidos a pesar de la climatología.

«Os creéis que no nos viene bien, y es todo lo contrario. La realidad es que nosotros estamos deseando que todo el mundo pida. Si el día está muy peligroso, seremos nosotros los que decidamos si hacer o no el pedido. Al ser autónomos, tenemos esa capacidad. Sin embargo, si vosotros no pedís, nosotros no vamos a trabajar», explica el repartidor en su vídeo.

¿Por qué debe la gente realizar pedidos los días de lluvia?

Cómo indica Álex en su vídeo, si la gente no realiza pedidos los repartidores no trabajan y, por tanto, no ganan dinero. Durante los días de lluvias, además, como explica el repartidor, es cuando más se gana, ya que son días en los que se suelen realizar muchos pedidos y en los que también se ofrecen muchos multiplicadores para los repartidores.

«Es mi consejo, de verdad. No sintáis pena, simplemente pedid, que si va a estar el día muy duro y consideramos que es peligroso lo vamos a cancelar, no os preocupéis por nosotros», afirma Álex Solla.