Manuel Alejandro, en El Hormiguero: su canción favorita, la relación con Julio Iglesias y Raphael y un consejo para los que empiezan

Manuel Alejandro se convertía en el gran protagonista de la noche del martes debido a su aparición en El hormiguero, el programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos. El gaditano, Hijo Predilecto de Jerez, presentaba su nuevo libro de memorias 'Vibraciones y elucubraciones de un escribidor de canciones'.

El 'escribidor de canciones' ha compuesto los temas de los grandes artistas del país del último medio siglo: Nino Bravo, Libertad Lamarque, Pedro Vargas, Julio Iglesias, Rocío Jurado, José Luis Rodríguez 'El Puma', Raphael, Emmanuel, José José, Rocío Jurado, Isabel Pantoja... marcando una época en la balada española.

A sus 92 años y con dificultades para acceder al plató, Manuel Alejandro muestra una enorme lucidez mental que le permite armar un bello discurso propio de su experiencia y recordar esas canciones inolvidables. Más que señalar su canción más bonita, llegaba a la televisión recordando «una de las letras más perfectas, de 'El amor acaba': »Porque el alma se vacía, Como el cántaro y la nube, El amor acaba; Porque suave se desliza, Como sombra la caricia, El amor acaba; Porque el sentimiento es humo, Y ceniza la palabra, El amor acaba«.

¿Cuál es la canción más bonita de Manuel Alejandro? #ManuelAlejandroEH pic.twitter.com/Qv5WX6tRIY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 18, 2025

Manuel Alejandro recuerda su primer encuentro con Julio Iglesias. «La primera canción que le hice fue 'Así nacemos'. Su padre era ginecólogo». Y elogia a Raphael, pues el encuentro de ambos fue clave para la música.

La canción no es literatura

Asegura que no ha hecho «nunca una canción sin destino. La primera fue a Conchita y la última a Alejandro Sanz. Sabiendo quién la va a cantar. Y yo era quien amaba 'con la fuerza de los mares'. La canción no es literatura, no es una novela. Es un acto, una secuencia, un momento de la vida. Una conversación entre la pareja o una situación. Si te pasa y lo sientes, es como la canción llega al público. Yo vivo cada canción. Yo he tocado el piano y al hacer la canción he llorado, muchísimo, y he reído«.

Recuerda que «Conchita me abrió los ojos para escribir mi primera canción», a una chica de la que «sabía que estaba enamorada de mí, y yo de ella... tendríamos 14 o 15 años. Estábamos comprometidos pero sin comprometernos. Se la llevó la madre a tomar aguas termales a la Toja. Ir de Jerez a La Toja, eso era de gente pudiente. Y cuando volvió, venía enganchada con un gallego. Hice una canción de desamor».

El gaditano ofrecerá un recital en el teatro Albéniz el 4 de junio. En el Festival de Universal Music. «Voy a hacer mis canciones acompañadas al piano con una armonía propia para una canción, hablando de ellas. Con un guion de mi vida amorosa, ficticia o real».

¿Un consejo para el joven que empieza a caminar por la vida? «Que tenga mucha ilusión en todo. Es lo que mejor te lleva por el camino de la vida. Y la continuidad en el trabajo, en lo que quieres hacer». Después de tantas canciones, le faltaba «un libro. He tardado muchísimo en escribirlo, 90 años, antes no me había atrevido. El libro no va a hablar de mi vida, sino de mis pensamientos, de criterios que he tenido. Empiezo hablando de la vida, de porqué estamos en este mundo, e incluso a dónde iremos

«Te traía el libro mío dedicado. Pero esto es lo que piensa toda España. Toma, léelo», le dijo el compositor al presentador de 'El Hormiguero'. Pablo recogió el escrito y comenzó a leer la dedicatoria: «A Pablo Motos, que con su arrolladora bonhomía, amabilidad, sencillez, bondad y sana curiosidad, nos ganó a todos. De uno de los millones de atrapados». «No sabes la ilusión que me hace», reconocía el presentador.