Un gaditano alerta de este peligro del AdBlue: «¡Me ha metido en un problema que vais a flipar!»

Ya es costumbre que algunos usuarios utilicen las redes sociales para contar aquello que acontece en su vida. El gaditano @mowlihawk_ ha relatado en un vídeo publicado en su cuenta de Tiktok un pequeño problema que ha tenido con su coche y con el Adblue y su forma de solucionarlo.

El Adblue es un líquido que sirve para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno en los coches diesel. En este caso, el coche del usuario no lograba arrancar por la falta de este líquido.

El problema comienza desde el momento en el que ni el protagonista ni su acompañante logran abrir la garrafa. «Nos estamos reventando la mano», explica. Pero a problemas, soluciones. La ocurrencia es utilizar las llaves para hacer un agujero en el tapón.

Una vez así, vacían parte del contenido en una botella de plástico pequeña con la idea de hacer el trasvase al depósito de Adblue del vehículo. Pero no parece un método adecuado. Por tanto, amplían el agujero del tapón y con un embudo llenan el depósito y comprueban que, finalmente, el coche arranca.