Los dentistas realizarán revisiones gratuitas a personas mayores de 45 años para prevenir el cáncer oral

La Voz de Cádiz 15/07/2024

El Consejo General de Dentistas ha anunciado que en noviembre pondrá en marcha la sexta edición de la Campaña Cáncer Oral, a través de la que las clínicas dentales participantes realizarán revisiones gratuitas a personas mayores de 45 años para prevenir el cáncer oral y concienciar sobre sus factores de riesgo.

En estas visitas, el dentista realizará una evaluación minuciosa de toda la cavidad oral, que incluye mejillas, labios, lengua, paladar y encías. Si detecta anomalías, por ejemplo, úlceras, bultos, manchas rojas o blancas, puede recomendar pruebas adicionales, como una biopsia, para obtener un diagnóstico definitivo. «Más del 70 por ciento de los cánceres orales están precedidos de lesiones orales potencialmente malignas«, ha señalado el presidente de la Organización Colegial, Óscar Castro.

Asimismo, el dentista informará al paciente sobre los factores de riesgo del cáncer oral y cómo realizarse una autoexploración de la cavidad oral. Existen signos de alarma que no se deben ignorar, aunque no sean siempre sinónimos de cáncer oral, como son las manchas de color blanco o rojo en la boca; una pequeña úlcera dura que se parece a un afta común y que no se cura en unas dos semanas; dolor o dificultad para tragar, hablar o masticar.

A partir de los 40 años se recomienda realizarse una autoexploración de la cavidad oral cada seis meses.

Pasos de la autoexploración

La autoexploración consta de diversos pasos. En primer lugar, enfrente del espejo, hay que mirarse los labios de cerca. Con la boca cerrada, doblar el labio superior e inferior hacia fuera y observar el tejido interno. Con la boca abierta, observar las paredes internas de la boca y su ángulo. Con la boca abierta, examinar la parte de atrás de los dientes de abajo.

Después, sacando y metiendo la lengua, mirar en su parte de atrás, y moviéndola hacia la izquierda y la derecha, examinar los laterales de la lengua desde la punta hasta la zona del fondo. Tocando el paladar con la punta de la lengua, examinarla, así como su mucosa inferior. Dejando la punta de la lengua en contacto en el paladar, mover la lengua hacia la derecha y hacia la izquierda y examinar su mucosa inferior. Por último, se debe examinar el paladar moviendo la cabeza hacia atrás.

Casi 8-000 casos de cáncer oral

Uno de cada tres españoles no ha oído hablar del cáncer oral, sin embargo, cada día se diagnostican alrededor de 21 casos de esta enfermedad en España y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que en 2024 se detectarán 7.603 casos de cáncer de cavidad oral y faringe. Las causas principales de esta enfermedad son el tabaco en cualquiera de sus formas y el alcohol, pero desde hace unos años la infección por papilomavirus humano (VPH) y el uso de vapeadores y cigarros electrónicos se están convirtiendo en factores de riesgo emergentes.

En sus primeras etapas, los signos del cáncer oral pueden pasar inadvertidos, por eso han insistido en la importancia de asistir a revisiones odontológicas periódicas, para que cualquier lesión maligna o potencialmente maligna pueda ser detectada a tiempo. Castro ha explicado que «anualmente, en España mueren alrededor de 1.500 personas por cáncer oral, algo que se podría evitar con un diagnóstico precoz, puesto que se elevaría la tasa de supervivencia al 90 por ciento».