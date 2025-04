El chiclanero Paco Pepe la forma en 'First Dates' con sus inventos: «Es muy difícil encontrar una mente así...»

Paco Pepe es uno de los personajes más conocidos de Chiclana, en la provincia de Cádiz. Esta semana además se ha dado a conocer en España entera al participar en el programa 'First Dates', que presenta Carlos Sobera.

El inventor se coló en el programa de Cuatro con el maletín de sus inventos y dejó muchos detalles de su personalidad tan peculiar. Y es que, cuando dicen que está loco, él responde que así calificaban a Einstein, Tesla y Newton, por decir tres genios al azar.

En su cita, Paco Pepe le comenta a su pareja en la mesa que sufrió un accidente hace muchos años y desde entonces dedica su existencia a salvar la vida de los demás. Por ello ha inventado «un corazón mecánico, una doble válvula que impulsa, bañada en heparina, a un gusanillo que va limpiando los pulmones, un filtro para el riñón…».

@cuatrotv Paco Pepe es el futuro de la humanidad 👌 ❤️#FirstDates, de lunes a viernes a las 21:40h en Cuatro y en @miteleonline #QueVer #TeleEnTikTok #amor ♬ sonido original - Cuatro

Carlos Sobera no ha podido contener la risa al ver que el inventor llenaba la barra de 'First Dates' con sus inventos «Es muy difícil encontrar una mente abstracta como la tuya. El genio no nace, el genio se nace».

Menos gracia le ha hecho a Mariani, su cita en First Dates, que destacaba que «el invento me parece una puta mierda, como todo él. ¿Qué pinta un cuerno en 'First Dates'?«. El programa estuvo lleno de rifirrafes entre ambos, pues el chiclanero era incapaz hasta de aprenderse el nombre y se lo cambió en dos ocasiones. «Según ha ido transcurriendo la cena, ha ido cagándola más y más. Yo no sabía ni qué hacer. Me ha reventado la paciencia este tío», reconocía una Mariani que seguramente se ha llevado una impresión de Chiclana nada más que regular.