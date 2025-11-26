El chef Dani García revela cuál es el ingrediente de Cádiz que utiliza en sus tortillas de patatas irresistibles: «¡Pruébala en casa y me cuentas!»

Los grandes chefs españoles usan su Instagram como forma de acercarse a sus seguidores y de presentar ideas de recetas sencillas con su propio toque para animar a los usuarios a ponerlas en práctica.

El malagueño Dani García ha estrenado una sección en su Instagram que ha llamado 'Cocinando con Haters', como forma de criticar el día a día de muchos cocineros en redes sociales, que tienen que lidiar con comentarios desagradables de sus seguidores.

«Ahora en serio, yo disfruto cocinando y compartiendo con vosotros (sí, también con los haters)», asegura García en el comentario de esta publicación en la que explica cómo hace su tortilla de patata. «Solo te pido una cosa: antes de criticarla, pruébala en casa y me cuentas«, concluye.

La receta

La receta es sin cebolla, lo que seguramente despierte las iras de más de uno. A continuación, fríe las patatas cortadas en láminas finas. Mientras se van cocinando, bate los huevos. Una vez las patatas están listas, las pasa directamente del aceite. Después indica que hay que remover y dejar reposar aproximadamente 25 minutos.

Y ahora es cuando viene el truco más importante, según indica el chef: la mayonesa de aceite de oliva que le va a dar un toque único. Por eso, además del aceite utiliza huevo y vinagre de Jerez.

De esta mayonesa, echa un par de cucharadas a las patatas y el huevo. Y ya solo quedaría cuajarla, para lo que Dani García utiliza mantequilla. La explicación es que transmite menos el calor que el aceite y que, a su gusto, la tortilla la prefiere más blanquita. En el caso de que apetezca tostarla más, invita a usar aceite.