El aviso de un repartidor de Glovo de Cádiz para las personas que piden comida a domicilio: «Nos podemos quedar con tu pedido si...»

Glovo se ha convertido en una de las empresas más conocidas del país. Esta compañía de Barcelona cuenta con una extensa red de repartidores por todas las ciudades del país que se dedican a realizar entregas a domicilio. Uno de ellos es Alex Solla, un repartidor de Cádiz que se ha vuelto muy conocido gracias a TikTok.

El gaditano comparte diferentes vídeos en esta red social en los que cuenta algunos detalles y curiosidades de su profesión. En una de sus últimas publicaciones, Álex ha querido lanzar una especie de aviso para todas las personas que realizan pedidos a domicilio y no están pendientes de la entrega.

Los repartidores se pueden quedar con el pedido

Según cuenta Álex en el vídeo, los repartidores de Glovo se pueden quedar con el pedido en algunas ocasiones. «Cuando nosotros no podemos contactar con el cliente o el cliente ha puesto de manera errónea la dirección, el piso o hay algún tipo de problema por el cual no podemos entregar el pedido, nosotros activamos un contador. En Glovo es de 10 minutos y en Uber de unos 7 aproximadamente».

El repartidor explica que este contador se pone en marcha cuando la persona a la que tienen que entregar el pedido no responde a las llamadas ni a los mensajes. Cuando eso ocurre, Glovo intenta ponerse en contacto con la persona llamándola desde su sede de Barcelona.

Si nadie contesta a esas llamadas, el pedido queda libre y los repartidores pueden hacer con él lo que quieran. «Cuando digo libre es que podemos, literalmente, dejarlo en la calle, regalárselo a alguien o quedárnoslo para nosotros, lo que sea. En el caso de Uber es diferente porque te obligan a hacerle una foto y dejarlo en la calle, pero normalmente cuando lo hacemos desaparece a los cinco minutos».

Cómo se puede evitar

En el vídeo, el gaditano explica también qué es lo que se puede hacer para evitar que el repartidor se quede con el pedido. «¿Qué podéis hacer para evitarlo? Básicamente, estar atentos, porque son 10 minutos, y una vez que pase el contador cualquier tipo de pedido se cancela. Yo he llegado a tener que cancelar pedidos de 70, 80, 90 y 100 euros. Así que ya sabéis, estad atentos. Si te pasas un segundo, el pedido pasa a ser nuestro».

Se trata de una advertencia que deberían tener muy en cuenta las personas que piden comida a domicilio con frecuencia, que en caso de no responder a las llamadas y mensajes de los repartidores, podrían perder su pedido.

