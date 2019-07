Valeria Barbosa abraza a su hijo Dusko, de 15 años, ayer - MARTÍNEZ BUESO

Una madre denuncia que no dan plaza a su hijo autista en un campamento: «Las excusas que dan no son ciertas» «Dusko tiene un trastorno severo, pero es un niño tranquilo y muy cariñoso; no participa en las actividades, aunque disfruta como todos», mantiene la madre