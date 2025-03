¿Quieres adelgazar?: estas son las claves que tienes que tener en cuenta para lograr tu objetivo

El primer punto para empezar a perder peso es saber cómo se consigue adelgazar y es que la mayoría de personas tienen en mente que para perder peso es necesario hacer dieta y no es exactamente así. Los expertos de la unidad para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz , Obymed, aseguran que para adelgazar lo que hace falta es un cambio de hábito s . Un cambio de hábitos a distintos niveles en el que, más allá de la alimentación, entran en juego factores psicológicos, emocionales y sociales.

Si adelgazar fuese tan sencillo como elaborar una lista de alimentos que se puede o no comer las cifras actuales de población con sobrepeso no serían las que son. Pero vencer los kilos de más es mucho más complejo que esto. Cuando una persona hace dieta selecciona y/o limita los alimentos a ingerir durante un periodo de tiempo, pero si para adelgazar nos centramos en exclusivamente en este aspecto, lo más probable es que a medio-largo plazo se vuelva a ganar peso. Es el conocido efecto yo-yo.

Esto es así porque el objetivo no debe ser comer menos sino comer mejor y alinear dicho objetivo con los sentimientos de saciedad y hambre que a su vez vienen condicionados por múltiples factores.

La masticación es clave

Para Fernando Trujillo, nutricionista de Obymed , «de nada sirve cumplir con un programa dietético si después el estrés que te genera el hacer dieta te llevan a comer con ansiedad o comer alimentos poco saludables. La base de un tratamiento para la pérdida de masa grasa es pensar en la alimentación de una manera más amplia. Analizar dónde come el paciente, cómo lo hace, qué relación mantiene con la comida, cuál es su estado emocional, patrones alimenticios, factores culturales que influyen en la comida, calidad del sueño, crononutrición etc… y trabajar punto por punto cada uno de estos aspectos con ayuda de los especialistas. Un ejemplo muy concreto: la masticación».

Al respecto, Trujillo señala que « algo tan simple como masticar bien la comida ayuda a aumentar la sensación de saciedad y evita comer en exceso. Este es solo un pequeño ejemplo de los muchos aspectos a trabajar con cada persona para ayudarle a tratar el problema del sobrepeso desde la raíz. En paralelo obviamente existen unos patrones alimentarios a seguir y unas recomendaciones dietéticas que forman parte del conjunto de cambios que el paciente debe implementar en su día a día».

¿Cómo es una alimentación efectiva?

Una alimentación efectiva es aquella que incluye todos los nutrientes necesarios que nuestro organismo no puede crear , estos son: 9 aminoácidos, 14 vitaminas, 15 minerales y dos ácidos grasos (omega 3 y omega 6), y ¿dónde se encuentran estos nutrientes? La respuesta es fácil, en la carne, pescado, huevo, marisco, molusco, queso, verduras, algas y setas. Para que sea equilibrada debe ajustarse a las necesidades nutricionales de cada persona, explica el experto de Obymed.

Además de equilibrada debe ser saludable . La creencia de que debemos comer cinco o seis veces al día es reciente, las recomendaciones nutricionales favorecían las pequeñas comidas, pensando que de esta manera se controlaría mejor el hambre y se mantendría elevado el metabolismo, así como ayudar a la perdida de grasa, pero estas creencias anteriores han sido hoy desmentidas, aunque lo importante es individualizar según el tipo de vida de la persona, conducta, hábitos, nivel socio cultural, económico, patología, etc.

Es importante intentar que las ingestas que realice una persona sean por lo menos en una ventana de 8 a 12 horas, es decir, hacer un ayuno mínimo de 12 horas al día, no es tan importante el número de comidas que hagamos en el día sino cuando las hacemos. Haciendo ayuno vamos a obtener distintos beneficios, tales como, regeneración celular (autofagia), disminución de la inflamación y del perfil lipídico, menos estrés por la comida, menor riesgo de enfermedades crónicas, y un largo etc.

La sensación de saciedad

Regular la sensación de saciedad es un aspecto clave . Es por ello que cualquier técnica destinada a tratar el sobrepeso tiene como base el control de la saciedad. Ya sea mediante la ocupación de una parte de la capacidad del estómago con técnicas como el balón intragástrico o mediante la reducción de la capacidad del mismo (método apollo, banda gástrica, tubo gástrico, bypass gástrico, etc…) todas las técnicas tienen como objetivo conseguir que el paciente se sienta saciado conmenores cantidades de comida.

Para D. Manuel Narbona, coordinador del equipo multidisciplinar de Obymed, « la ocupación o reducción de la capacidad del estómago es el punto de partida para empezar a educar el cuerpo a adquirir unos hábitos más saludables. El esquema para entender cómo funcionan estas técnicas es simple. El dispositivo o la intervención facilita la sensación de saciedad».

De este modo, afirma Narbona, « el paciente logra sentirse saciado con menores cantidades de comida y empieza a adelgazar . Con la pérdida de peso inicial se siente mucho más motivado a cumplir el resto de cambios que debe hacer para adelgazar. A partir de ahí se educa al paciente en nuevos hábitos alimenticios y en paralelo el soporte psicológico servirá para ayudar a tratar diferentes aspectos psicológicos y emocionales que condicionan su relación con la comida».

Como vemos, « el proceso de pérdida de peso no es sencillo y no debe simplificarse a un 'me he puesto a dieta'. La ayuda de especialistas experimentados y un enfoque multidisciplinar son las bases para cualquiera de los tratamientos para conseguir combatir el sobrepeso y la obesidad», insisten los expertos en nutrición de Obymed.

Por ello, el Hospital de Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla ofrece este servicio de salud a pacientes que acarrean comorbilidades derivadas del sobrepeso y la obesidad.