«Hay poner especial atención al cuidado y observación del suelo pélvico en la edad joven» La reeducación perineal es posible y necesaria desde la fisoterapia en muchas edades y por distintas razones. Autoconciencia, conocimiento, revisones, cuidados contínuos y mantenimiento son necesarios durante la vida de la mujer.

Elena Valiente es fisioterapeuta especializada en la prevención y tratamiento de disfunciones del suelo pélvico desde hace más de 15 años. Uno de sus propósitos profesionales es dar a conocer a las pacientes este campo de aplicación de la fisioterapia que a día de hoy en nuestro país es tan desconocido. Durante esta entrevista nos explica de manera sencilla la importancia del suelo pélvico y qué es «la reeducación perineal». También abordaremos que patologías se relacionan y que podemos tratar con las técnicas que se emplean obteniendo buenos resultados y sin riesgos para el paciente.

-¿Qué conocimientos destacaría todavía desconocidos sobre el sobre el suelo pélvico?

Hay que poner especial atención al cuidado y observación del suelo pélvico en la edad joven aunque todavía no se tenga síntomas tan evidentes como las pérdidas de orina. Es una parte de nuestro cuerpo que tenemos olvidada pero que debemos tener en cuenta a pesar de no tener hijos o no quedar nunca embarazada ya que existen otros factores como elenvejecimiento, el estreñimientoo la menopausia, que hacen que se deteriore. Se recomienda auto concienciarse de su existencia y cuidarlo, y nada mejor que rompiendo tabúes, hablando y protocolizando revisiones del suelo pélvico desde la adolescencia. Debemos subrayar que no es normal tener pérdidas de orina (por esfuerzo o por urgencia) a ninguna edad, y no se debe considerar como algo que hay que soportar o sobrellevar por el hecho de ser mujer, realizar ejercicio de impacto o haber sido madre. Según algunos estudios, hasta el 40% de las mujeres en algún momento de su vida padece o ha padecido alguna patología de suelo pélvico. El suelo pélvico es una parte del cuerpo y de la salud femenina que no solo hay que prestar atención a la hora del parto y en el post-parto, sino a lo largo de toda la vida.

-¿Cuáles son los factores que lo perjudican habitualmente y no son tan evidentes?

Teniendo en cuenta que el suelo pélvico es un conjunto de músculos, fascias y ligamentos que sufren con los aumentos de presión, uno de los primeros factores a destacar sería el estreñimiento y la obesidad. El tabaquismo, (la acción de la nicotina altera la síntesis del colágeno deteriorando las fascias), la falta de ejercicio físico ( provoca una pérdida del tono muscular), el uso prolongado de tacones y las malas posturas hace que alteremos el centro de gravedad, aumentando la presión en la zona anterior del periné.

Ya más reconocidos y asociados serían: el embarazo, los partos vaginales (especialmente aquellos con dilataciones muy prolongadas, instrumentados con fórceps o espátulas, o con episiotomías y/o desgarros importantes) y la menopausia.

No se pueden dar recomendaciones generales para el cuidado del suelo pélvico, la mujer pasa por diferentes etapas a lo largo de su vida y eso requiere necesidades diferentes, pero sí que podemos decir, que el ejercicio físico será una pieza clave para el cuidado del mismo en cualquiera de sus etapas.

-¿Cómo podemos cuidar, fortalecer o recuperar el suelo pélvico durante el embarazo?

Lo más importante es intentar partir con un buen tono tanto de la musculatura perineal como de la abdominal para que nuestro suelo pélvico y zona lumbopélvica, no sufra en exceso y pueda soportar correctamente el peso del útero y del feto durante estos meses.

Reducir los factores de riesgo del embarazo debe ser uno de nuestros principales objetivos, y números estudios ya han demostrado como conseguirlo. La clave: el ejercicio físico, y no cualquiera, que hasta día de hoy tenemos estandarizado el pilates y el yoga como una de las mejores disciplinas a realizar durante la gestación, sino el ejercicio cardiovascular y ejercicio de fuerza.

Estos nos ayudan a controlar el peso de la gestante y del feto, reducen el riesgo de padecer: dolores de espalda, preclampsia (o subida de tensión de la madre), partos prematuros, diabetes gestacional, ayudan a tener fases de dilataciones más cortas, expulsivos más efectivos al mejorar el tono de la musculatura abdominal y por supuesto mejores recuperaciones postparto.

Por eso, debemos de insistir en que los ejercicios pre-parto que normalmente nos recomiendan no son suficientes ni específicos para reducir el riesgo de lesiones del suelo pélvico.

Evitar el estreñimiento durante el embarazo también es clave. El suplemento de hierro que suelen tomar todas las gestantes y la disminución del movimiento peristáltico causado por un aumento de la progesterona, hace que se ralentice el tránsito intestinal. Por esto, combinar el ejercicio físico con una dieta equilibrada y rica en fibra es clave para reducirlo y así evitar las lesivas hiperpresiones abdominales en la zona del periné durante el momento de la defecación.

Otro factor a tener en cuenta sería el cambio postural de la gestante. El embarazo provoca un aumento de las curvas fisiológicas de la espalda, desplazando la pelvis hacia delante y por tanto, adelantando el centro de gravedad hacia la zona anterior del periné, zona que no está anatómicamente preparada para soportar tanto peso.

Si además a esto le sumamos las malas posturas que las mujeres suelen adquirir para continuar con sus actividades de la vida cotidiana, ( como por ejemplo pasar muchas horas sentada delante del ordenador) el riesgo de padecer una lesión en la zona perineal y lumbopélvica aumenta considerablemente.

-¿Qué tipo de ejercicio se recomienda durante el embarazo para cuidar y preparar el suelo pélvico?

Por una parte ejercicio cardiovascular que no sea de impacto, como por ejemplo: andar, nadar, elíptica, bicicleta estática. La pauta ideal sería al menos 5 días a la semana, a una intensidad de moderada a vigorosa, durante 20-30 minutos. Y ejercicio de fuerza, como podría ser: sentadillas, levantar pesos, trabajar con gomas, etc; 3 días a la semana, y a ser posible guiado por profesional cualificado para evitar lesiones.

También es interesante destacar que varios estudios han demostrado que el ejercicio de impacto en la edad temprana mejora la densidad mineral ósea, reduciendo los niveles de osteoporosis en la menopausia. Y el ejercicio de fuerza ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer como el de mama y/o cólon, y reduce considerablemente los efectos adversos del tratamiento del cáncer, donde su principal síntoma es la fatiga generalizada.

Por eso no debemos sistematizar el prohibir el ejercicio de impacto en la mujer para evitar lesiones en el suelo pélvico; lo más correcto sería preparar correctamente la musculatura, en especial nuestro CORE, que es nuestra musculatura profunda del abdomen, espalda y suelo pélvico, para ayudar a reducir el impacto, y por supuesto preparar bien todo nuestro sistema musculoesquelético en general para poder realizar bien nuestros ejercicios de impacto y evitar lesiones no solo en el periné, sino en otras articulaciones como podría ser rodilla, tobillo o pie. Por eso es clave partir de una buena forma física, tener nuestro cuerpo preparado y asesorarnos con un profesional que nos guiará de la manera más correcta y menos lesiva en la práctica de algunas disciplinas deportivas.

-¿Cuál es el deterioro durante la menopausia?

La caída de estrógenos hace que el suelo pélvico se debilite y las fascias y ligamentos pievrdan parte de la tensión, afectando a su principal función que es la del sostén y soporte de los órganos y esfínteres (uretra y ano).

-¿Cuándo debemos de ponernos en manos de un profesional?

Ante el menor síntoma de debilidad. Ningún tipo de pérdida por pequeño que sea y en la situación que sea (esfuerzo o urgencia ) es normal, si acudes al baño con demasiada frecuencia (cada dos horas o menos) si evitas el ejercicio o beber demasiado para no tener pérdidas, si tienes dolor en las relaciones, sensación de peso, dificultad para retener gases o heces; o simplemente si tienes algunos de los factores de riesgo citados anteriormente y quieres consultar a un profesional para que valore el estado de tu musculatura.

Una persona a cualquier edad, puede mejorar su suelo pélvico con programas de rehabilitación. En el caso de presentar lesiones más graves, se puede barajar también el uso de tratamientos médicos (como es el caso del láser) o incluso recurrir a la cirugía (como en el caso de prolapso o caída de órganos importantes).

-¿ La reeducación perineal puede controlar o mejorar los casos de pérdidas de heces?

El escape de gases o heces es una dolencia bastante más frecuente de lo esperado. Estas se producen habitualmente cómo consecuencia de partos muy traumáticos con desgarros y lesión del esfínter anal, tras cirugías anales, o tratamientos oncológicos locales.

En la mayoría de los casos, la rehabilitación perineal es considerada la primera línea de tratamiento por su gran eficacia y porque no supone ningún riesgo para la paciente.