SALUD CARDIOVASCULAR Las personas mayores sanas no deberían tomar una aspirina al día Un estudio del NEJM muestra no tiene efecto beneficioso en la vida de los mayores de 70 años y se asocia con un mayor riesgo de hemorragias estomacales

Las personas mayores que gozan de buena salud no deben tomar una aspirina al día, según un estudio llevado en EE.UU. y Australia que ha analizado los datos de más de 19.000 personas en estos dos países con buen estado de salud, sin antecedentes de problemas cardíacos y mayores de 70 años.

Si bien es cierto que el consumo de aspirinas es beneficioso para aquellas personas que han sufrido de un ataque cardíaco o un derrame cerebral, es este estudio no se han hallado beneficios añadidos de su consumo en personas mayores de 70 años y sanas. De hecho, su consumo incrementaba el riesgo de hemorragia potencialmente mortal.

Muchas personas sanas toman una aspirina al día, a pesar de no hay estudios que demuestren algún beneficio, para hipotétivcamente reducir el riesgo de enfernedad cardiaca. Además, a pesar de que se le atribuye un papel anticancerígeno, todavía no hay resultados definitvos. Y no hay que olvidar que la mayoría de las investigaciones sobre los beneficios de la aspirina se realizan en personas de mediana edad.

Los resultados de este nuevo trabajo, que se publican en «The New England Journal of Medicine», parecen dar por zanjado este tema: la aspirina no reduce el riesgo de problemas cardíacos ni tienen otros beneficios. De hecho, aumetaron la cantidad de hemorragias estomacales.

El profesor John McNeil, de la Universidad de Monash, dijo: «Significa que millones de personas mayores sanas de todo el mundo que toman aspirina en dosis bajas sin una razón médica pueden hacerlo innecesariamente, porque el estudio no mostró ningún beneficio general para compensar el riesgo de sangría».

En su opinión, «estos hallazgos ayudarán a informar a los médicos, que durante mucho tiempo no sabían si recomendar la aspirina a pacientes sanos».

Cáncer

El estudio también decubrió otro aspecto relevante, como es un aumento en las muertes por cáncer, aunque los investigadores creen que se necesita más investigación ya que va en contra de los hallazgos actuales en el campo.

«El aumento de las muertes por cáncer en los participantes del estudio e fue sorprendente, dado que estudios previos sugieren que el uso de aspirina mejora los resultados del cáncer», dice la investigadora Leslie Ford. «Tenemos en marcha un análisis de todos los datos relacionados con el cáncer del estudio y hasta que no tengamos datos adicionales, estos hallazgos deben interpretarse con precaución», agrega.

Los investigadores consideran crucial el seguimiento de los participantes de este estudio, especialmente porque los efectos a largo plazo sobre los riesgos de resultados como el cáncer y la demencia pueden diferir de los del estudio hasta la fecha .

Ahora bien, los hallazgos no se aplican a las personas que toman aspirina debido a un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular: deben seguir los consejos de su médico.