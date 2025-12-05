Vuelve el ruido al PSOE de Cádiz tras la nueva imputación de su secretario provincial

Vuelve la marejada al PSOE gaditano. Las aguas bajan revueltas. La imputación de su actual secretario provincial y alcalde de San Roque, además de diputado por Cádiz en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha devuelto el ruido de fondo a la familia socialista. El foco judicial apunta otra vez hacia la figura del regidor sanroqueño por presunta prevaricación en una prueba de acceso a la plantilla municipal. El juzgado de Instrucción número 3 de San Roque investiga una denuncia por un posible amaño de una prueba para cubrir un puesto en la delegación de Deportes del consistorio.

La denuncia tiene su origen en un presunto trato de favor hacia la pareja de la secretaria municipal, Ana Núñez de Cossío. El consistorio de San Roque abrió las puertas hace dos años para cubrir la plaza de director del Servicio de la Delegación de Deportes, un cargo al que aspiraba Juan Carlos Crespo. La oposición tuvo lugar y se presentaron cuatro personas. Crespo finalmente se hizo con la plaza. Las diligencias sobre las sospechas que pesan sobre la prueba se abrieron en la primavera de este año y fue la Audiencia Provincial la que desestimó un recurso de los afectados fijando al juzgado a que siguiera con la investigación.

La denuncia apunta a que Crespo había logrado su plaza como director del Servicio de la Delegación de Deportes gracias a unas oposiciones supuestamente amañadas con la connivencia de su pareja y del alcalde. Los presuntos delitos derivados de todo ello y que obran en las diligencias como indiciarios son prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.

Ruiz Boix ha mostrado tranquilidad ante la denuncia, que ha llegado hasta el Tribunal Supremo debido a la calidad de aforado que tiene como diputado nacional. El Alto Tribunal ha devuelto la denuncia al juez instructor para que siga recabando datos.

Tormenta política

Esta situación no ha sentado nada bien en el seno del PSOE de Cádiz ante la tormenta política que sacude al partido por el caso Abalos y Koldo. Se trata de una tormenta que también salpica a Ruiz Boix. El Ayuntamiento de su municipio cedió dos edificios municipales a una empresa de la trama Koldo y Aldama, vinculada a figuras del PSOE. La compañía estaba gestionada por el comisionista Víctor de Aldama, y los inmuebles se cedieron para convertirse en un hotel y apartamentos de alta categoría durante unos 40 años. La sociedad fue creada en septiembre de 2020 para esta licitación. Antes, la red ganó más de 53 millones de euros con la venta de mascarillas al Ministerio de Sanidad y a los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. Ruiz Boix adjudicó la licitación a World Magic In The Villages SL, administrada por De Aldama, en mayo de 2021.

La división en las filas del PSOE gaditano no es nueva. El liderazgo de Ruiz Boix como jefe del partido en Cádiz salió muy tocado del XV Congreso Provincial que celebró el partido el pasado marzo y que se saldó con unas primarias. Ruiz Boix presentó la candidatura oficial para seguir como secretario del partido en Cádiz, pero también lo hizo el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, que presentó la candidatura alternativa.

El resultado fue dispar. Ruiz Boix logró 1.823 votos frente a los 1.741 de Ruiz Arana, El alcalde de San Roque se hizo con las riendas del partido por solo 82 votos de diferencia, lo que dejaba muy claro la tensión interna por el liderazgo.

Disputas internas

No hay que olvidar que Ruiz Boix llegó a la dirección del PSOE gaditano a finales de 2021 cuando la entonces secretaria provincial, Irene García, abandonó el cargo y también dejó la presidencia de la Diputación después de diez años.

Ruiz Boix acaparó entonces todo el poder hasta que el PSOE perdió las elecciones municipales en la provincia en mayo de 2023 y devolvió la presidencia a los populares con Almudena Martínez del Junco al frente.

Irene García anunció en octubre de 2021 que no optaría a la reelección como secretaria provincial del partido en el XIV congreso que se celebraría en diciembre de ese año. Esa decisión dejó vía libre a Ruiz Boix para presentar su candidatura única, que logró el 88% de los votos. Cuatro años después, en el XV congreso provincial celebrado en marzo de 2025, la situación dio un giro de 380 grados al contar con una candidatura alternativa. Se evidenció entonces una fractura, que no ha cicatrizado, y que ahora supura por los últimos acontecimientos.

Irene García también abandonó su cargo en la presidencia de Diputación en junio de 2022 dejando a Ruiz Boix como presidente. García se deshizo de sus cargos para poder ir el 19-J de 2022 en la lista del PSOE de Cádiz al Parlamento de Andalucía.

Ruiz Boix, a la derecha, junto con el ministro Albares, en la Comisión de Exteriores LA VOZ POLÍTICA Un diputado con escasa actividad parlamentaria Juan Carlos Ruiz Boix abandonó en enero de 2024 la portavocía del PSOE en la Diputación de Cádiz. Tenía demasiados cargos: alcalde de San Roque, secretario provincial del partido y diputado nacional por Cádiz en el Congreso. Precisamente, la actividad parlamentario de Ruiz Boix en el Congreso es mínima, igual que la de sus compañeros de partido Mamen Sánchez y Isabel Moreno. Desde que llegó a las Cortes en esta XV legislatura, en diciembre de 2023, solo ha presentado tres preguntas escritas al Gobierno y ha tenido siete intervenciones. Ha preguntado por el tercer carril e la Ap4, el desdoble de la N-340 y por el tren d ela Costa del Sol Algeciras-Nerja. Es `presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. Ruiz Boix goza además de una buena salud patrimonial. Según el inventario de bienes presentado al Congreso cuenta con cinco viviendas y una plaza de garaje y tiene deudas hipotecarias por valor de 415.640 euros.