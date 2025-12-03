El foco judicial apunta de nuevo al diputado y alcalde de San Roque, el socialista Ruiz Boix, por presunta prevaricación

La justicia llama de nuevo a la puerta del alcalde de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix. Una denuncia anónima presentada en noviembre de 2023 ante los juzgados de San Roque acusa de prevaricación al también diputado del PSOE por Cádiz en el Congreso y secretario provincial del partido. Esta denuncia ha llegado hasta el Tribunal Supremo debido a la calidad de aforado de la que goza Ruiz Boix por ser miembro de la Cámara Baja.

El PP de Cádiz está al corriente de esta denuncia y espera el momento para presentarse como acusación particular en la causa. Los populares de San Roque señalan que «no vamos a aceptar que utilicen la institución como cortina de humo: hablamos de un escándalo que afecta a la credibilidad del Ayuntamiento y al buen uso de los recursos públicos». Desde el PP de San Roque; «exigimos que el señor Ruiz Boix explique de inmediato cómo se gestó ese nombramiento, por qué fue la única persona que aprobó —y con puntuaciones muy por encima del resto—, y quién dio la orden para que su pareja asumiera ese cargo».

La denuncia tiene su origen en un presunto trato de favor hacia la pareja de la secretaria municipal, Ana Núñez de Cossío. El consistorio de San Roque abrió las puertas hace dos años para cubrir la plaza de director del Servicio de la Delegación de Deportes, un cargo al que aspiraba Juan Carlos Crespo. La oposición tuvo lugar y se presentaron cuatro personas. Crespo finalmente se hizo con la plaza. Las diligencias sobre las sospechas que pesan sobre la prueba se abrieron en la primavera de este año y fue la Audiencia Provincial la que desestimó un recurso de los afectados fijando al juzgado a que siguiera con la investigación.

La denuncia ha llegado al Tribunal Supremo por la calidad de aforado de Ruiz Boix y el Alto Tribunal ha pedido al juzgado más pruebas

La denuncia apunta a que Crespo había logrado su plaza como director del Servicio de la Delegación de Deportes gracias a unas oposiciones supuestamente amañadas con la connivencia de su pareja y del alcalde. Los presuntos delitos derivados de todo ello y que obran en las diligencias como indiciarios son prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.

Ruiz Boix ha declarado este miércoles durante seu presencia en una protesta ante la Delegación Provincial de Educación que se encuentra «tranquillo» y ha destacado que el Tribunal Supremo ha devuelto la causa «porque no ve indicios significativos de delito». Ha asegurado que «no tiene ningún problema» en responder a lo que se le pregunte si «cuando avance haya algún tipo de llamada para clarificar toda la actuación que es conforme a la ley».

El alcalde ha hecho hincapié en que el Supremo ha devuelto al juzgado sanroqueño la causa al ser «aforado» por su condición de diputado en el Congreso y al «no desprenderse de la exposición remitida indicios contra la persona aforada», según el auto del TS del que se ha hecho eco Ruiz Boix.

El PP de Cádiz tiene intención de personarse como acusación particular

A este respecto, ha indicado que lo que se le ha pedido a la jueza que instruye el caso en el Juzgado de San Roque es que «que siga trabajando, siga realizando la investigación y que individualice los posibles delitos que a uno le imputan».

Junto a Ruiz Boix, el juzgado ha imputado también a la secretaria municipal y la pareja de esta. Estos dos últimos investigados en la causa están llamados a declarar el próximo 23 de diciembre, mientras que el alcalde no está citado, aunque podría comparecer ante la juez de manera voluntaria en el momento que se estime oportuno.

Antecedentes de la corrupción

Esta denuncia no es nueva para Ruiz Boix. El PP de Cádiz sigue tras la pista del caso Koldo y sus presuntas ramificaciones en Cádiz. El pasado junio, los populares gaditanos pusieron la lupa sobre al alcalde de San Roque , diputado y secretario general de los socialistas en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, al que acusan de estar «en el epicentro» gaditano de la trama de Ábalos y Koldo. Los populares anunciaron entonces la presentación de una batería de iniciativas en el Congreso y Senado sobre las presuntas irregularidades en la concesión de obras que afectan en la provincia y que aparecen en el informe de la UCO que recoge los audios de Koldo.

En concreto, se trata de la obra del Nudo de Tres Caminos a la que se refiere en mayo de 2022, poco después de que se aprobara definitivamente el proyecto de obras, ha señalado el PP. Los populares, además, han indicado que también está el desdoble de la N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios: «Una obra que nunca se llegó a completar hasta la provincia de Cádiz a pesar de que estaba en un principio prevista y que ahora aparece en el mapa de las mordidas de la trama», según afirmó la diputada del PP por la provincia, Macarena Lorente.

Entrega de avales para secretaría provincial del PSOE LA VOZ POLÍTICA La sombra de corrupción de la trama Koldo y Aldama Juan Carlos Ruiz Boix es alcalde de San Roque, secretario general del PSOE en Cádiz, diputado en el Congreso y presidente de la Comisión de Exteriores. El Ayuntamiento de su municipio cedió dos edificios municipales a una empresa de la trama Koldo y Aldama, vinculada a figuras del PSOE. La compañía estaba gestionada por el comisionista Víctor de Aldama, y los inmuebles se cedieron para convertirse en un hotel y apartamentos de alta categoría durante unos 40 años. La sociedad fue creada en septiembre de 2020 para esta licitación. Antes la red ganó más de 53 millones de euros con la venta de mascarillas al Ministerio de Sanidad y a los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. Ruiz Boix adjudicó la licitación a World Magic In The Villages SL, administrada por De Aldama, en mayo de 2021. La matriz de esa empresa es MTM 180 Capital SL, la firma con la que el imputado por organización criminal cobró comisiones. Los edificios cedidos gratis durante 40 años por Ruiz Boix, prorrogables por otros 10 años más según los documentos oficiales. Son el Edificio Rafael Alberti y la casa de Juan Luis Galiardo. Estos inmuebles se encuentran muy céntricos y próximos uno de otro en una zona declarada bien de interés cultural. La empresa del caso Koldo y de Aldama fue la única que se presentó a dicho concurso público. por lo tanto, no tuvo ninguna competencia para la adjudicación por parte del Ayuntamiento del PSOE.

Lorente señaló que «el epicentro de la trama en la provincia está en San Roque, donde el alcalde y secretario general del PSOE en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, cedió a Aldama un inmueble para construir un hotel» y ha preguntado «si terminaremos viendo al secretario del PSOE gaditano en los papeles de la UCO».