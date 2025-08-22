El turismo genera más de 30.000 empleos en Cádiz en el segundo trimestre

El turismo vuelve a erigirse como el principal motor de empleo en la provincia de Cádiz, consolidando su papel estratégico en la economía gaditana. Los datos correspondientes al segundo trimestre de 2025 evidencian la fortaleza de un sector que no solo sostiene la contratación en temporada alta, sino que también contribuye a reducir las cifras de paro en un contexto de crecimiento económico sostenido. Esta combinación de volumen y estabilidad laboral reafirma la importancia del turismo, consolidando a Cádiz como un referente dentro de Andalucía en creación de empleo y dinamización económica.

Entre abril y junio, se formalizaron 30.277 contratos en el sector turístico de la provincia, lo que representa casi tres de cada diez contratos firmados durante el trimestre, un 28% del total. Estos datos confirman la relevancia del turismo en el mercado laboral gaditano y su capacidad para absorber buena parte de la oferta de empleo en la temporada alta. Del total de contratos, 13.120 fueron indefinidos, consolidando una tendencia hacia la mayor estabilidad laboral en un sector tradicionalmente marcado por la temporalidad. No obstante, más de la mitad de las contrataciones, el 56,67%, sigue siendo eventual, reflejando la estacionalidad de gran parte de la actividad turística y la necesidad de flexibilidad para atender la demanda en los meses de mayor afluencia de visitantes.

El impacto positivo del turismo también se refleja en la evolución del desempleo. Durante el segundo trimestre de 2025, la media de demandantes de empleo en el sector turístico se situó en 15.712 personas, un 5,73% menos que en el mismo periodo de 2024. Esta reducción subraya cómo el dinamismo del sector contribuye directamente a aliviar la presión sobre el mercado laboral provincial. En cuanto al paro registrado, la media trimestral fue de 9.050 personas, lo que equivale al 8,84% del total de demandantes de empleo en Cádiz. La disminución de estas cifras confirma que el turismo sigue siendo un factor decisivo para aliviar las tensiones del mercado laboral, generando oportunidades que se extienden más allá de la temporada estival.

Turismo en la econmía

Los datos analizados ponen de relieve que el turismo es mucho más que un fenómeno estacional en Cádiz. Con un tercio de la contratación vinculada directamente al sector y un aumento de los contratos indefinidos, la provincia mantiene su posición como uno de los epicentros turísticos más sólidos de Andalucía.

La influencia del turismo se extiende más allá de la hostelería y los servicios de alojamiento. La actividad turística genera un efecto arrastre en la economía local, impactando positivamente en comercio, transporte, oferta cultural y otros servicios auxiliares. Este efecto multiplicador consolida al turismo como un elemento estratégico para la creación de riqueza y la sostenibilidad del empleo en la provincia. Según datos del Observatorio de Turismo de Cádiz, cada euro invertido en servicios turísticos repercute en al menos 1,8 euros en el resto de sectores económicos, lo que evidencia su importancia para el entramado productivo provincial.

El reto para Cádiz pasa ahora por avanzar en la desestacionalización del turismo y en la consolidación del empleo indefinido.

Aunque el empleo temporal sigue predominando, la proporción de contratos indefinidos está en aumento, reflejando un mercado laboral más sólido y profesionalizado. Con la segunda mitad del año a la vuelta de la esquina y un verano que se perfila histórico en ocupación hotelera y llegada de visitantes, la provincia encara un horizonte favorable. El turismo continuará siendo una palanca de crecimiento económico y estabilidad social, reforzando su papel central en la economía gaditana.

Jóvenes

El análisis por edades ofrece matices importantes sobre cómo se distribuye el empleo en el sector. El grupo de menores de 25 años ha experimentado el mayor crecimiento relativo en contratación. Entre abril y junio se formalizaron 5.025 contratos para hombres (+17,71%) y 5.603 para mujeres (+16,39%).

Este dinamismo confirma que el turismo sigue siendo puerta de entrada al mercado laboral para los más jóvenes, especialmente durante los meses de mayor actividad, consolidando su papel como sector generador de oportunidades iniciales.

Este fenómeno se explica, en buena medida, por la estructura estacional de la industria, donde la demanda de personal juvenil y dinámico es crucial para atender picos de afluencia en hoteles, restaurantes y eventos culturales. Además, los jóvenes representan perfiles más flexibles que permiten a las empresas adaptar sus plantillas a la demanda sin comprometer la eficiencia operativa.

En el grupo de 25 a 44 años, los hombres registraron 5.969 contratos (+5,29%) y las mujeres 7.432 (+2,89%). Aunque las tasas de crecimiento son más moderadas, este tramo concentra gran parte de la estabilidad y experiencia en el sector. Su presencia garantiza la continuidad operativa en hoteles, restaurantes y servicios turísticos, aportando la fuerza laboral necesaria para atender la demanda en momentos de alta presión, como las semanas de mayor afluencia de visitantes o festividades locales.

Los profesionales de este grupo suelen asumir responsabilidades de supervisión, gestión de equipos y formación de nuevos empleados. Su implicación asegura que la calidad del servicio se mantenga a niveles competitivos, reforzando la reputación de Cádiz como destino turístico de referencia.

Empleo senior

Un aspecto destacable es la contratación de personas de 45 años o más. Este colectivo registró 2.480 contratos para hombres (+4,86%) y 3.768 para mujeres (+11,71%). El aumento en este grupo refleja una integración más amplia de perfiles sénior en el mercado laboral turístico, muchos de ellos vinculados a tareas de gestión, administración y atención especializada. La presencia de trabajadores con experiencia garantiza una mayor profesionalización del sector y estabilidad en los equipos de trabajo.

El empleo sénior aporta, además, un conocimiento acumulado sobre la gestión de clientes y logística, lo que reduce errores operativos y optimiza recursos. Según la Confederación de Empresarios de Cádiz, la diversificación por edades en el sector turístico está correlacionada con mejores resultados económicos y menor rotación laboral.

Balance global

En total, se formalizaron 30.277 contratos en el sector turístico durante el trimestre, lo que supone un incremento interanual del 9,25%. Si bien los jóvenes lideran el crecimiento porcentual, el mayor volumen absoluto de contratos recae en los tramos intermedios, donde se concentra la fuerza laboral más experimentada.

El análisis por género evidencia que las mujeres superan en contratación a los hombres en todos los grupos de edad, consolidando un patrón que muestra el peso creciente de la mano de obra femenina en el turismo gaditano. Destaca especialmente el incremento del 11,71% en mujeres mayores de 45 años, muy por encima del registrado en hombres de la misma franja, lo que pone de relieve la diversificación y profesionalización del empleo.

Estos datos confirman que el turismo no solo genera empleo en volumen, sino que lo hace de manera equilibrada entre edades y con un protagonismo creciente de las mujeres, consolidando un mercado laboral dinámico y capaz de ofrecer oportunidades tanto a quienes buscan su primer contrato como a profesionales con trayectoria consolidada.

Oferta turística

Para el presidente de la patronal, Antonio de María Ceballos, los números confirman «la importancia del turismo y la hostelería en la economía provincial, cada vez más presentes en un mayor número de ciudades y durante más meses del año».

De María advierte, no obstante, de la necesidad de cuidar lo alcanzado: «El verano de 2025 va camino de ser uno de los mejores de todos los tiempos, y eso hay que valorarlo. Es difícil mejorar nuestra oferta turística, pero debemos trabajar para hacerlo posible».

Hostelería y alojamiento

La hostelería y la restauración siguen liderando la contratación, concentrando la mayor parte de los contratos. Durante el trimestre se formalizaron 24.868 contratos en servicios de comidas y bebidas, de los cuales un 16,15% fueron indefinidos. Este dato refleja un mercado laboral que busca estabilidad y retención de talento frente a la tradicional temporalidad.

Los servicios de alojamiento sumaron 4.342 contratos, con un incremento del 4,85% respecto al año anterior, destacando también un aumento de los contratos indefinidos (+5,48%). Este crecimiento responde al auge de la ocupación hotelera y a la temporada alta de turismo, que sigue atrayendo visitantes nacionales e internacionales y contribuye a consolidar la fuerza del sector en la economía provincial.

Agencias

El subsector de agencias de viajes, operadores turísticos y servicios de reservas registra un descenso del 24,51% en la contratación, con solo 77 contratos, todos temporales. La caída en contratos indefinidos (-59,02%) evidencia la necesidad de adaptación a la digitalización y a los cambios en el comportamiento del turista, que cada vez más gestiona sus reservas de forma directa a través de plataformas online. Esta situación plantea un reto para las agencias tradicionales, que deben reinventar su oferta de servicios y explorar nuevas líneas de negocio vinculadas a la personalización y la experiencia del cliente.

Cultura y ocio, en alza

Otros subsectores vinculados al turismo muestran un panorama positivo.

Por un lado, la actividades administrativas y auxiliares realizaron 459 contratos (+21,43%), reflejando la demanda de soporte logístico en empresas turísticas.

Por otro, la actividades culturales y artísticas tuvieron un fuerte impulso laboral con un aumento del 80% en contratos indefinidos, con un total de 159, señal de mayor profesionalización del sector.

Estos datos indican que el turismo no se limita a la hostelería, sino que impulsa sectores complementarios, generando empleo especializado y estable. La diversificación de actividades permite que Cádiz se consolide como un destino integral, donde la cultura, el ocio y los servicios auxiliares se convierten en motores de crecimiento y profesionalización del empleo.

Verano de récord

La provincia no solo vive uno de sus veranos más intensos en cuanto a visitantes, sino que también traduce ese éxito en creación de riqueza y empleo. Con estas cifras, Cádiz se afianza como referente turístico de primer nivel y encara la segunda mitad de la temporada con expectativas muy positivas.

Desde Guías Turísticos Cádiz y Provincia, su responsable, Luisa García, reconoce que el verano está resultando «tranquilo», entendiendo que la temporada alta comienza de septiembre a diciembre. El servicio lo integran unas 20 personas, incluyendo a la tercera generación de un ente sin ánimo de lucro. Aunque cuentan con personal novel, la media de experiencia de los guías supera los 15 años, garantizando un conocimiento más que solvente.

Luisa García describe su labor como una «actividad preciosa», donde predomina el respeto ciudadano combinado con el disfrute del turista, tal como marca la ley. Todos los guías están habilitados y, además del español, dominan al menos dos idiomas más, atendiendo a un perfil de turistas diverso, entre portugueses, italianos y alemanes.

Los cruceros que llegan al puerto de Cádiz se han convertido, lógicamente, en un reclamo importante para la actividad turística, aunque desde la asociación insisten en que la intención principal es conciliar los intereses del ciudadano con la experiencia del visitante. Son ellos quienes actúan como embajadores y presentadores de los turistas, transmitiendo la historia, gastronomía, cultura y detalles de la provincia que, de otra forma, resultarían más complejos de descubrir. A pie de calle, los guías facilitan el acomodo y la cercanía que permite al visitante vivir Cádiz de manera auténtica.

Los guías turísticos de Cádiz y Provincia realizan recorridos por toda la provincia, incluyendo los Pueblos Blancos, la Ruta Atlántica, la del Toro de Lidia, la del Vino y la de Magallanes, así como itinerarios personalizados.