Casi 11.000 turistas llegarán este lunes al puerto de Cádiz a bordo de tres cruceros

Casi 11.000 turistas tienen previsto hacer escala este lunes en Cádiz a bordo de tres cruceros, siendo este el día en que más barcos se esperan en el puerto gaditano en este mes estival, en el que llegarán en torno a 22 embarcaciones de pasajeros.

Según datos del Ayuntamiento de Cádiz, el crucero que arribará con más pasajeros será el 'Britannia', que tocará puerto a las 09,00 horas con 4.057 pasajeros, la mayoría de nacionalidad británica.

Este buque, procedente de la ciudad inglesa de Southampton, dejará Cádiz a las 18,00 horas en dirección a la isla de Ibiza.

El segundo de los barcos con más pasajeros del día es el 'Mein Schiff Relax', que con 3.600 cruceristas a bordo llegará a puerto a las 07,30 horas desde Málaga, su anterior escala. A las 17,00 horas está prevista su salida rumbo a Lisboa, en Portugal.

Por último, Cádiz acogerá al crucero 'MSC Música', con 3.223 pasajeros. Este barco llegará a las 07,00 horas al puerto gaditano procedente de Málaga, y al igual que el anterior barco, zarpará a las 17,00 horas hacia Lisboa.

En suma, los tres barcos traerán hasta Cádiz a 10.880 turistas, que tendrán la posibilidad de pasear por la capital gaditana en una jornada donde se esperan temperaturas máximas de 30ºC, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Cabe apuntar además que este pasado sábado llegaron al puerto de Cádiz en torno a 2.700 turistas a bordo de otros dos cruceros, el 'Ambience', con 1.542 pasajeros de nacionalidad destacada británica, y el 'Silver Ray', con 1.205 personas de nacionalidad estadounidense.

Más temas:

Turistas

Cruceros

Barcos

Cádiz