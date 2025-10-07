El tribunal analiza audios y coordenadas para esclarecer el naufragio del 'Rúa Mar'

El juicio por el hundimiento del pesquero Rúa Mar, que costó la vida a seis tripulantes en enero de 2020 y que está siendo investigado por su presunta vinculación con el tráfico de drogas, continuó en la Audiencia Provincial de Cádiz, en su sede de Algeciras, con una larga sesión dedicada a las escuchas telefónicas, las sonorizaciones y los dispositivos de geolocalización instalados en torno al barco.

Durante más de cuatro horas se escucharon los audios incorporados al sumario, fruto de la investigación iniciada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional a finales de 2018 sobre el entorno del armador Pedro Samuel Maza, considerado por la Fiscalía como el principal responsable de la organización.

Los agentes habían intervenido varias líneas telefónicas y habían colocado un dispositivo de grabación en un vehículo marca Peugeot que el propio Maza utilizaba como oficina.

La funcionaria instructora explicó que se intervinieron también los teléfonos móviles de los acusados y que todos los registros fueron realizados con autorización judicial.

Llamadas de Salvamento

Entre los registros sonoros reproducidos en la sala destacaron las llamadas entre Salvamento Marítimo y el armador la noche del 23 de enero de 2020, cuando se perdió el contacto con el pesquero. Según se escuchó en las grabaciones, Salvamento trató de contactar hasta en cinco ocasiones con Pedro Samuel Maza antes de lograr hablar con él. «¿Han mirado bien por la zona y no han visto el barco en un radio de tres millas?», llegó a preguntar el armador.

El interlocutor de Salvamento le explicó que en el punto donde había saltado la radiobaliza solo se encontraba un velero y que otros dos barcos cercanos tampoco habían avistado el pesquero. Avanzada la noche, el servicio marítimo le informó de que un helicóptero había localizado la radiobaliza y se le preguntó por qué la «caja azul», el sistema de geolocalización por satélite que transmite la posición y velocidad de los buques, había dejado de emitir. «Si el barco se hunde, no emite, porque todo es eléctrico», respondió Maza, según recogen las grabaciones.

Sin tiempo para escuchar a los acusados

La sesión celebrada este martes debía haber incluido la declaración de los acusados, pero el tribunal no llegó a tiempo de escucharlos, por lo que se espera que las testificales y periciales continúen hoy miércoles y el jueves.

En el banquillo se sientan cinco de los seis acusados, ya que uno de ellos permanece en paradero desconocido. Este último no regresó a prisión tras disfrutar de un permiso penitenciario hace varios meses y cuenta con una orden de búsqueda y detención.

La Fiscalía solicita 114 años de prisión para el armador Pedro Samuel Maza, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, homicidio, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales. Además, reclama una multa de 3,9 millones de euros por el delito contra la salud pública y cuatro millones más por blanqueo.

Para el resto de los procesados, el Ministerio Público pide 19 años de cárcel para la pareja sentimental del armador, 13 años para otros dos acusados supuestamente encargados de coordinar el alijo y seis años para otros dos relacionados con el transporte de la droga.