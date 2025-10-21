Trambahía: la Junta defiende su seguridad tras el último accidente en Chiclana

La Junta de Andalucía ha defendido el correcto funcionamiento del Trambahía, el tranvía de la Bahía de Cádiz, desde la puesta en marcha del servicio en octubre de 2022, advirtiendo que en estos tres años se han producido «18 colisiones en todo el trazado», que discurre entre Cádiz, San Fernando y Chiclana de la Frontera, «siempre ocasionadas por el tránsito indebido de vehículos que no respetaban la señalización semafórica», es decir, por «imprudencias» de los conductores.

En un comunicado, ha apuntado que el Trambahía «no se ha destacado en estos tres años de explotación comercial por un elevado número de colisiones».

Así, desde su puesta en marcha, se estima que se ha producido «un accidente cada 61 días», una estadística «mucho más baja» comparada con otros tranvías e incluso con el tráfico rodado. Además, ha indicado que en esas 18 colisiones no se ha producido ningún accidente mortal ni tampoco de especial gravedad y ha funcionado correctamente el plan de autoprotección del Trambahía.

De esta manera ha defendido la Junta el funcionamiento de este tranvía, que el pasado sábado volvió a sufrir un nuevo accidente en Chiclana, cuando un vehículo se saltó un semáforo en rojo y colisionó con el vagón del Trambahía, causando la interrupción del servicio en el tramo afectado y dos personas heridas, una mujer y su hijo de 13 años, que tuvieron que ser rescatadas del vehículo por los bomberos y trasladadas a un hospital.

Además, una petición abierta en la plataforma Change.org está recogiendo firmas para instar al Ayuntamiento de Chiclana a que ponga en marcha medidas para mejorar la seguridad en las rotondas y pasos del Trambahía después del accidente y «antes de que ocurra una tragedia mayor», exponiendo que los costes de implementar estas medidas «son insignificantes comparados con la pérdida de vidas humanas». En estos momentos la petición supera ya las 200 firmas.